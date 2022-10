Come usare cuffie e auricolari Bluetooth con PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Nonostante le console di nuova generazione nascondano sotto la propria scocca delle innovazioni non di poco conto, ci sono ancora delle importanti lacune tecniche da colmare. Alcune di esse sono legate a scelte prese in fase di progettazione dell'hardware, giustificate dal fatto di voler contenere il costo complessivo delle macchine. Altre invece, come quella che andremo a trattare in questa guida, hanno fatto storcere il naso ad alcuni consumatori che davano quasi per certa la loro presenza nelle nuove console. In particolare ci riferiamo all'impossibilità di collegare cuffie Bluetooth a PlayStation 5 e Xbox Series X|S, una problematica piuttosto seria, giustificata solamente in parte da Sony e Microsoft. Le cuffie, auricolari e headset che supportano questo tipo di connettività sono molto diffusi sul mercato, soprattutto grazie alla loro compatibilità praticamente universale. Molte persone probabilmente hanno un dispositivo di questo tipo e sarebbe stato indubbiamente molto pratico ed immediato abbinarlo ad una console di nuova generazione, senza dover acquistare un headset specifico dedicato al gaming. Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare la seguente guida nella quale andremo a spiegarvi come collegare delle cuffie Bluetooth ad una console PlayStation 5 e Xbox Series X|S per poter sentire l'audio dei videogiochi in modalità wireless.

PS5 e Xbox non supportano l’audio Bluetooth Controller Xbox e Dualsense Prima di iniziare la nostra guida ci teniamo a fare qualche piccola precisazione. PlayStation 5 contiene al suo interno un modem Bluetooth. Nonostante questo, per dei limiti dovuti al sistema operativo, non è possibile abbinare delle cuffie per sfruttarle come uscita audio della console. Xbox Series X|S invece non hanno nemmeno il modem, perché stando alle parole di Microsoft, la connettività Bluetooth non garantisce una latenza sufficientemente bassa per il mondo del gaming. L'argomento sulla latenza è particolarmente importante, come vedremo anche in seguito nell'articolo, ed è probabile che Sony impedisca la connessione di cuffie Bluetooth proprio per questo motivo. Se quindi possedete una console di nuova generazione di Microsoft o Sony, in entrambi i casi non potete, teoricamente, utilizzare le vostre cuffie Bluetooth per ascoltare l'audio in uscita.

Il problema della latenza Latenza dell'audio La latenza è quindi uno dei più importanti aspetti da tenere in considerazione quando si parla di cuffie Bluetooth. Nessuno vuole ascoltare l'audio dei videogiochi in riproduzione con diversi millisecondi di ritardo. Soprattutto nei giochi competitivi come gli sparatutto in prima persona è di fondamentale importanza avere un audio reattivo che ci permetta di percepire al momento giusto quello che ci circonda. Per questo motivo si cerca sempre di ridurre la latenza dell'audio al minimo in modo da garantire la migliore esperienza di gioco. I puristi diranno che non esiste modo migliore del collegamento cablato. Questo sarà sempre vero, in quanto il mezzo fisico garantisce ritardi minori rispetto alla comunicazione senza fili. In particolare il ritardo può aumentare anche di un ordine di grandezza, passando da 5-10 millisecondi a 200-300 millisecondi. Bisogna dire però che grazie all'ottimizzazione dei protocolli wireless, numerose cuffie godono di una latenza veramente molto bassa, che permette quasi di non percepire il ritardo.

Latenza e Bluetooth Comunicazione tramite il protocollo Bluetooth Le cuffie Bluetooth soffrono maggiormente di questo problema, perché la latenza non è mai stata un punto cardine nello sviluppo di questo standard di telecomunicazione. Negli anni la nota azienda Qualcomm ha sviluppato un codec in grado di trasmettere una maggiore quantità di dati con una latenza ridotta al minimo. Il suo nome è aptX ed è proprio grazie a questo che possiamo ambire a riprodurre l'audio che fuoriesce dalla nostra console da gioco, sfruttando un collegamento Bluetooth senza fili e con bassa latenza. Codificando l'audio in uscita dalla PlayStation 5 e Xbox Series X|S con il codec aptX ed utilizzando delle cuffie Bluetooth che supportano tale codifica, possiamo ridurre al minimo la latenza e godere di un'esperienza audio quanto più vicina ad un collegamento cablato. Le cuffie e auricolari Bluetooth compatibili con aptX sono parecchie ma tra queste ci sentiamo di segnalarvi questi modelli particolarmente popolari. Sony WH-1000XM3

Sennheiser PXC 550-II

OnePlus Bullets 2

Audio-Technica ATH-M50xBT

Bowers and Wilkins PX Wireless

Bang & Olufsen Beoplay H9

Sennheiser Momentum 3

HyperX Cloud MIX

Ora però ci manca un altro elemento fondamentale: un accessorio in grado di prendere l'audio in uscita dalla nostra console e codificarlo con il codec aptX per trasmetterlo via Bluetooth ai dispositivi audio in ricezione.