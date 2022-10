Red Bull Indie Forge: ecco i 5 giochi indipendenti finalisti

Il Red Bull Indie Forge, il progetto a supporto degli studi di sviluppo indipendenti italiani di cui Multiplayer.it è media partner, si avvicina alla fase clou. Oggi infatti sono stati annunciati i cinque giochi indipendenti finalisti, ovvero: Venice 2089, Extra Coin, Crime 'O Clock, Caracoles e Spanky's Battle Swing. Ad accomunare molte di queste produzioni troviamo una particolare attenzione a tematiche di attualità, come il Climate Change e i pericoli dell'abuso dei social network.

Ad esempio, Venice 2089 è un'avventura fortemente incentrata sulla narrazione ambientata in una Venezia che sta subendo i drammatici effetti del cambiamento climatico, vede lə protagonistə aggirarsi per una città semideserta a bordo di un hoverboard. È sviluppato da Safe Place Studio e sarà disponibile dal 14 ottobre.

Extra Coin invece è un'avventura grafica a scorrimento orizzontale creata da CINIC Games che si svolge in un mondo dove tutti gli esseri umani hanno dedicato la loro vita a un social network.

Crime 'O Clock è un gioco di indagine ed esplorativo realizzato da Bad Seed, dove con l'aiuto di una curiosa IA il giocatore dovrà destreggiarsi con il viaggio nel tempo risolvendo al contempo complessi misteri.

Caracoles, "Chiocciola" in spagnolo, è un party game realizzato da Yonder. Al comando di una curiosa chiocciola i concorrenti dovranno sfidarsi per arrivare per primi al traguardo dimostrando le proprie abilità.

Infine, Spanky's Battle Swing è un platform creato da Green Flamingo in stile cartoon anni '30 in cui tutto, ma davvero tutto, si muove a tempo di musica electro swing: basta seguire il ritmo.

Red Bull Indie Forge

I cinque finalisti sono stati selezionati da una giuria d'eccellenza, che include Vincenzo Lettera, il responsabile editoriale di Multiplayer.it, e Fabrizia Malgieri del Corriere della Sera. Nella giuria figurano anche esponenti di spicco dello sviluppo di videogiochi e non solo, come Cristina Nava, Associate Producer di Ubisoft Milan (Mario + Rabbids), Marco Colombo di Mediatonic Games (Fall Guys), Gero Micciché, Development Director di Electronic Arts, Giorgio Catania, Developer Relations Manager di IIDEA, e Marco Salvini, fondatore di BigRock.

I team di sviluppo dei 5 giochi finalisti del Red Bull Indie Forge saranno protagonisti di appuntamenti dedicati sul canale Twitch di RedBullIT per raccontare il proprio videogioco. Il primo appuntamento è oggi, giovedì 6 ottobre, alle 16:00 con Caracoles, per un totale di 5 dirette fino alla fine di novembre.