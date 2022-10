Humble Bundle RPG Legends a meno di 20€ per oltre 400 ore di giochi di ruolo

Humble Bundle propone un nuovo pacchetto di giochi a meno di 20€: RPG Legends. Per questa modica cifra potete acquistare nove prodotti di genere gioco di ruolo, che dovrebbero permettervi di giocare per oltre 400 ore.

Precisamente, RPG Legends propone Baldur's Gate 1 & 2 con anche l'espansione Siege of Dragonspear, Planescape: Torment, Icewind Dale, Neverwinter Nights, e Pathfinder: Wrath of the Righteous. Tutti i giochi sono nelle versioni modernizzate Enhanced Edition tranne che per Pathfinder. Inoltre, è incluso anche uno sconto del 25% per Mythforce.

Il pacchetto propone alcuni tra i più grandi classici del genere RPG di stampo occidentale. Si tratta di un'ottima occasione per (ri)scoprire questi capolavori e per mettersi nel backlog un quantitativo di ore di gioco enorme a fronte di una spesa veramente minima: supponiamo che questo Humble Bundle RPG Legends possa addirittura essere troppo corposo per alcuni giocatori.

Pathfinder Wrath of the Righteous

Se Pathfinder Wrath of the Righteous non vi interessa, inoltre, potete acquistare tutto il resto dei prodotti a soli 9.83€. Infine, a un solo euro potete ottenere Planescape Torment Enhanced Edition e Incewind Dale Enhanced Edition: costano meno di un caffè.

Diteci, vi interessa qualcosa tra i giochi proposti?