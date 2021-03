La console war è finita?

"Voglio che tutti i possessori Xbox sappiano che questo accordo è stato fatto per realizzare grandi esclusive per tutti voi, che arriveranno sulle piattaforme che ospitano Game Pass " È stata così prorompente questa dichiarazione di Phil Spencer che a distanza di una settimana ne sentiamo ancora l'eco. Una frase che diventa ancora più interessante se contestualizzata all'interno di in un panorama più vasto, quello della console war : guardando la tavola rotonda nella settimana scorsa in tanti hanno avuto l'impressione di essere prossimi alla fine della console war, almeno, così come la conosciamo.

È innegabile che l' Xbox Game Pass , arrivato proprio durante gli ultimi anni della scorsa generazione, fosse una mossa che da una parte cercava lenire il rossore causato dagli schiaffi presi da Sony negli anni passati, ma dall'altra parte era altrettanto chiaro che Microsoft stava cercando di portare la competizione su un suolo inedito, cercando di fare qualcosa che gli avversari non avevano ancora fatto e quindi rimescolare un po' le carte in tavola... consapevole, probabilmente, del fatto che una console war "vecchio stile" non poteva essere portata più avanti dal colosso di Redmond in quel modo. Se non puoi sconfiggere il tuo nemico ad armi pari, allora confondilo. L'inserimento di Bethesda all'interno di questo panorama segna un punto importante all'interno della strategia Microsoft perché la pericolosità dell'affermazione fatta da Spencer non risiede ne "le esclusive Bethesda arriveranno su Game Pass" ma in "qualsiasi piattaforma ospiti Game Pass".

UN FUTURO IMPREVEDIBILE

Da lì si sono aperte speculazioni, ipotesi e multiversi dove i più discussi e chiacchierati, proprio per la natura estremamente scabrosa delle suddette ipotesi, sono quelli che vogliono il possibile arrivo di Game Pass su console avversarie, quindi su in casa Nintendo e Sony. Per quanto tra queste due compagnie la più conservatrice sia ovviamente Nintendo, l'idea che Game Pass possa arrivare domani su Switch non sembra un'eventualità così impossibile agli occhi di chi scrive. Anche perché da un punto di vista d'immagine non verrebbe percepita dal pubblico come una vittoria o sudditanza di Microsoft su Nintendo, ma come un'incoraggiante apertura dell'azienda giapponese, che avrebbe poi solo da guadagnarci.

La politica di Nintendo è estremamente consolidata e da un certo punto di vista chiusa, ma l'arrivo di un servizio come Game Pass, che permette ai giocatori Nintendo di usufruire di una grande libreria di giochi in cloud, è, come si dice, tutto grasso che cola. Discorso diverso con PlayStation che sempre stata percepita come il nemico giurato di Xbox e viceversa. È proprio su questo punto che vorremmo riflettere con voi circa la fine della console war così come la conosciamo; di battaglie commerciali tra questi due colossi dei videogiochi ce ne saranno sempre ma puntare sui servizi significa, come dicevamo prima, cambiare terreno di gioco ed è impossibile prevedere come andrà a finire tutto... ma è proprio lì il punto. La console war più tradizionale ci ha sempre abituato a qualcosa di estremamente diretto, quasi immediato, ed estremamente comprensibile.

Qui invece stiamo parlando di una sfida che si giocherà su molti anni a venire e sono davvero tanti fattori in gioco da tenere in considerazione, alcuni con pro e alcuni con contro. Pensiamo ad esempio tutto il discorso relativo alle nuove tecnologie come cloud, streaming o la nuova generazione di TV con applicazioni integrate; ma anche le abitudini di consumo dei videogiocatori, dove molti di questi sono ancora legati alle versioni fisiche dei giochi, e una spiacevole resilienza del mercato dell'usato. Senza dimenticare gli strascichi della pandemia che abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo, che da una parte ha compromesso il potere d'acquisto di molti acquirenti (colpiti da una crisi economica che lascerà ferite nel sistema mondiale impossibili da curare in breve tempo) ma che dall'altra ha finalmente spinto molti stati, tra cui l'Italia, a mettere in atto una transizione digitale seria in termini di connessione internet. Tutti fattori che avranno ripercussioni a lunghissimo termine e dunque di difficile previsione.