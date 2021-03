Deadlight: Director’s Cut è gratis per PC possedendo o comprando un gioco Deep Silver su GOG

Per le prossime 48 ore Deadlight: Director's Cut sarà gratis per PC per tutti coloro che possiedono o acquisteranno un gioco di Deep Silver su GOG, il negozio digitale di CD Projekt. Si tratta di un'iniziativa pensata per spingere i prodotti del publisher tedesco, protagonisti di una serie di promozioni piuttosto interessanti.

A questo indirizzo potrete trovare i dettagli dell'iniziativa.

Nel caso in cui vogliate sapere come è il gioco, questa è la recensione della Deadlight: Director's Cut. Fino alle 17 del 22 marzo 2021 tutti coloro che comprano o possiedono un gioco Deep Silver su GOG potranno riscattare gratuitamente il gioco.

Contemporaneamente a questo indirizzo potrete trovare Wasteland 3, Metro 2033 Redux, Shenmue III, la serie di Saints Row, Secret Files e tanti altri giochi di Deep Silver con sconti che possono arrivare all'80% del prezzo di copertina.

Ricordiamo che i giochi di GOG sono tutti senza protezioni DRM.