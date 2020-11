Cyberpunk 2077, nuovo spettacolare trailer dalla versione Google Stadia in 4K

Cyberpunk 2077 torna a mostrarsi in un nuovo e spettacolare trailer, questa volta dalla versione Google Stadia, piattaforma sulla quale il gioco si mostra nello splendore della risoluzione 4K raggiungibile sul cloud gaming in questione.

Dopo averlo visto su PC, su Xbox One e Xbox Series X (in retrocompatibilità) e poi anche su PS4 e PS5, è finalmente giunto il turno anche di Google Stadia a completare il tour delle varie versioni previste per Cyberpunk 2077, a dimostrazione della qualità raggiunta da CD Projekt RED con il loro nuovo gioco su tutte le piattaforme.

Anche su Stadia il gioco sarà disponibile dal 10 dicembre 2020, dunque ormai manca veramente poco: considerando quante risorse sono richieste per fare andare il gioco in 4K, la scelta di Google Stadia diventa decisamente interessante come piattaforma per giocare al titolo in questione, considerando anche le promozioni collegate che lo rendono particolarmente conveniente in questo formato.

In ogni caso, il trailer presenta un montaggio di varie scene di gameplay e d'intermezzo che mostrano diversi aspetti dell'RPG in arrivo, forse anche troppi, considerando che al suo interno possiamo anche scorgere degli spoiler, motivo per il quale la visione potrebbe non essere consigliata a tutti.

In ogni caso, Cyberpunk 2077 in 4K non è uno spettacolo che si vede tutti i giorni, dunque consigliamo comunque di dare un'occhiata, anche solo per un po', al video riportato qui sotto sulla versione Google Stadia del gioco.