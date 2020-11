Martha is Dead anche su PS5: l'horror di LKA non più esclusiva Xbox e PC

Martha is Dead è ora previsto anche su PS5 e PS4, dopo essere stato presentato inizialmente su PC e Xbox Series X|S, tanto da far pensare che si trattasse di una qualche forma di esclusiva per le piattaforme Microsoft.

Il nuovo trailer di Martha is Dead proviene infatti direttamente da Sony PlayStation, a conferma che il gioco arriverà anche su PS4 e PS5. Si tratta della nuova avventura horror psicologica in prima persona da parte di LKA Studio, ovvero il team italiano autore di The Town of Light, dunque una produzione da tenere sicuramente sott'occhio, annunciata qualche tempo fa.

Anche in questo caso abbiamo a che fare con introspezioni psicologiche inquietanti, oscurità assortite, immagini e ricordi che alternano scene realistiche a quinte teatrali dove si muovono delle sorte di marionette, fino a una scena finale che sembra presagire qualcosa di veramente molto disturbante.

Già il gioco precedente del team aveva messo in luce la capacità degli sviluppatori di costruire atmosfere horror cariche di tensione ma anche particolarmente belle dal punto di vista estetico e quanto abbiamo visto finora di Martha is Dead sembra confermare queste capacità in maniera ulteriore.

Vediamo dunque il nuovo trailer riportato qui sopra e rimaniamo in attesa di informazioni più precise sulla data di uscita di Martha is Dead, al momento previsto per il 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Series S.