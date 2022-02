Daymare 1994 Sandcastle, il provato in anteprima della demo

Prequel diretto dell'originale, in arrivo sembrerebbe entro la fine dell'anno, il gioco rappresenta uno dei grandi protagonisti dello Steam Next Fest. A noi è stata concessa la possibilità di provare la demo di Daymare 1994 Sandcastle in anticipo di qualche giorno rispetto alla pubblicazione libera sulla piattaforma di Valve e siamo ora pronti a dirvi cosa ne pensiamo.

Daymare 1998 è stata una sorpresa per tanti, soprattutto per coloro i quali non avevano seguito da vicino lo sviluppo dell'opera prima dei romani Invader Studio . Nato dalle ceneri del remake non ufficiale di Resident Evil 2, il survival horror tutto nostrano è stato capace di convincere e portare in alto la bandiera dello sviluppo videoludico italiano. Dopo l'uscita su PC e su console, era solo questione di tempo prima che si iniziasse a parlare di un nuovo capitolo, che si è poi svelato al pubblico con il titolo di Daymare 1994 Sandcastle.

Dimenticati i protagonisti del primo capitolo, Daymare 1994 Sandcastle ci mette nei panni dell'agente Dalila Reyes , sempre affiliata all'organizzazione H.A.D.E.S. , e nuovamente lanciata in un incubo a occhi aperti. Nel corso della mezzora di durata della prova non avremo modo di recuperare troppe informazioni sulla protagonista e sulle motivazioni che muovono questo prequel, ma è evidente che i ragazzi d'Invader Studios abbiano tutta l'intenzione di espandere la lore e l'universo della loro serie, aggiungendo tasselli qua e la utili magari a scoprire cosa ha dato davvero il via ai risvolti tragici di quattro anni più tardi.

Reiterare per vincere

Daymare 1994: La H.A.D.E.S. è sempre presente

La brevissima longevità della demo non aiuta a comprendere le motivazioni dell'azione, ma permette comunque di ritrovare il feeling con un gameplay simile nelle fondamenta, ma con alcune modifiche sostanziali. Torna la visuale alle spalle molto ravvicinata, così come la presenza dell'inventario e dell'immancabile combinazione di oggetti che ha fatto la fortuna dei survival horror degli anni novanta.

Nonostante l'ambientazione chiusa e asettica della demo, nonché la sua estrema linearità in termini di level design, siamo stati messi nella condizione di affrontare diverse sessioni e situazioni di gioco, ed è qui che si sono presentate le prime differenze.

L'equipaggiamento di Dalila consta, infatti, sia di elementi classici come uno shotgun e un mitra, ma anche di due chicche che permettono di diversificare l'azione e di aggiungere ulteriore varietà al gameplay. Uno di questi è il Frost Grip, una sorta di "spara ghiaccio" utilizzabile a piacimento e capace tanto di ricaricarsi da solo con il tempo, quanto di essere aiutato da consumabili e serbatoi in giro per la mappa.

L'utilizzo che ne abbiamo fatto nel corso della demo è stato duplice: sia per aprirci una via di fuga tra le fiamme e come aiuto in una sorta di semplice enigma ambientale, così come di grande supporto durante gli scontri con i nuovi avversari che fronteggeremo in Daymare 1994 Sandcastle.

Sono proprio questi ultimi a cambiare parecchio le carte in tavola, donando a Daymare quella sensazione più spiccatamente action che non farà felici i puristi, ma che potrebbe aiutare il titolo a raggiungere un ancor più vasto pubblico. È chiaro che quel che abbiamo potuto giocare rappresenta una porzione talmente breve dell'opera che non possiamo certo affermare che tutti gli avversari si comporteranno con la stessa foga e aggressività, ma ciò non toglie che in queste situazioni è stato proprio il Frost Grip a toglierci da più di qualche impiccio.

Le creature sono infatti letteralmente generate dall'energia, simile a delle scariche elettriche rilasciate nell'aria e per essere abbattuti richiedono diversi colpi, prima di rilasciare a terra tutta l'energia accumulata e svanire. Ciò che complica le cose non è solo la loro agilità, ma anche la diversa natura. Alcuni di essi possono infatti essere solo abbattuti temporaneamente con le nostre armi standard, capaci addirittura di assorbire l'energia residua dei compagni abbattuti. In questo caso per sconfiggere queste moleste creature abbiamo deciso di provare prima a congelarle e poi di sparargli nuovamente per distruggerle. Bingo!

Non nascondiamo che, per quanto semplice, questa meccanica ci ha convinti, anche al netto di un'estetica delle creature piuttosto piatta e priva di carattere. Sarà bello scoprire come questa mutazione evolverà nel corso dell'intera esperienza e quali altre amenità ci troveremo ad affrontare, magari trovando altri gadget utili allo scopo.

L'altro elemento che anticipavamo è uno scanner, sempre disponibile per Dalila e con il quale è possibile interagire con diversi oggetti, così come ritrovarne di nuovi e ben nascosti. Anche nel corso della demo infatti c'è stato modo d'imbattersi in extra utili ad aprire un piccolo contenitore, così come di prendere il controllo di diverse strumentazioni.

Insomma un 1994 più tecnologico del 1998, ma a parte l'ilarità della cosa si tratta di un elemento che ci ha fatto sorridere e ben sperare anche in vista di una serie di enigmi che ci aspettiamo e sui quali puntiamo fortemente.

È forse proprio su quest'ultimo aspetto che la demo di Daymare 1994 lascia più a desiderare. Tutte le situazioni assimilabili a un puzzle ambientale le abbiamo trovate più scialbe e poco ispirate del solito, seppur la piccolissima porzione giocata non possa in nessun modo fare da metro di paragone per l'intera esperienza.