Deliver Us Mars, abbiamo provato la demo di un'avventura spaziale piena di fascino

Come il titolo suggerisce, Deliver Us Mars si lascia la luna alle spalle e decolla verso Marte, in un'avventura che si preannuncia più ambiziosa in ogni suo aspetto. Alla Gamescom 2022 abbiamo provato una demo di Deliver Us Mars , muovendo i primi passi sul pianeta rosso e avendo un primo assaggio di quelle che sono le più grandi ambizioni di questo seguito.

Pubblicare un gioco, per molti sviluppatori, è come raggiungere la luna. KeokeN Interactive lo sa bene, visto che la genesi del suo primo progetto fu a dir poco movimentata. Finanziato da una campagna Kickstarter chiusa per il rotto della cuffia, Deliver Us the Moon doveva inizialmente essere un gioco a episodi, ma un lancio raffazzonato e un'accoglienza tiepida convinsero lo studio olandese a rimettere mano al progetto e pubblicarlo nuovamente un anno dopo. In mezzo a tanti altri giochi ambientati nello spazio, Deliver Us the Moon non ha lasciato certo il segno, ma il risultato è stato abbastanza per convincere KeokeN a proseguire la sua avventura spaziale puntando ancora più in alto, più lontano.

Viaggio verso Marte

Kathy Johanson, la protagonista di Deliver us Mars

Ambientato dieci anni dopo gli eventi di Deliver Us the Moon, Deliver Us Mars ci ricorda che la Terra ha le ore contate. "Quello che sta succedendo nel mondo con il cambiamento climatico, nel nostro gioco è già successo", spiega il narrative director Raynor Arkenbout. "La Terra è ormai invivibile, le alluvioni sono all'ordine del giorno e l'umanità ha inviato su Marte delle navi colonizzatrici chiamate ARK, con l'obiettivo di trovare un'alternativa o una soluzione che possa salvare il pianeta".

In Deliver Us Mars si indossa la tuta di Kathy Johanson, astronauta inviata su Marte con l'obiettivo di recuperare l'ARK e, si spera, gli studi che potrebbero aiutare a revitalizzare la Terra. Nonostante l'enorme posta in gioco, Deliver Us Mars non è soltanto un'avventura spaziale che parla di grandi tematiche e civiltà in pericolo, ma racconta una storia più intima, con protagonisti un padre e sua figlia. Attraverso i registri trovati su Marte e flashback del suo passato, si scoprirà cosa è successo al padre di Kathy, qual è il rapporto tra i due e come sono legati dall'amore per l'astronomia e le stelle.

Per raccontare questa storia nel modo più coinvolgente e cinematografico, KeokeN ha voluto investire per realizzare un gioco dai valori produttivi più alti. I dialoghi saranno interamente doppiati, le scene d'intermezzo sono realizzate con attori in performance capture, mentre i volti dei protagonisti sono ricreati in modo dettagliato grazie all'uso della fotogrammetria. Che Deliver Us Mars sia un gioco più ambizioso rispetto al capitolo precedente è chiaro anche quando ci si trova a vagare da un avamposto all'altro, o a fermarsi qualche istante per ammirare il pianeta.

Una nuova meccanica di scalata permette di controllare le braccia singolarmente per picconare le pareti rocciose per spostarsi da una parte all'altra: prima un braccio e poi l'altro; la destra e poi la sinistra. È un procedimento lento e piuttosto ripetitivo, ma che diventa quasi zen quando viene fatto su un pianeta desolato come Marte. Più avanti nella demo queste scalate iniziano a farsi più complicate, richiedendo in certi casi di lasciarsi cadere per poi fissarsi di nuovo alla parete. Ovviamente, come in Deliver Us the Moon bisognerà stare attenti alle riserve d'ossigeno, stavolta indicate non con un conto alla rovescia ma con piccoli led che lampeggiano e poi scompaiono sullo zaino di Kathy.

Uno dei primi puzzle di Deliver us Mars chiede di orientare un laser tra due stanze

Come nel capitolo precedente, non aspettatevi attacchi alieni o calamità da sventare: ai momenti di esplorazione si alterneranno diversi enigmi ambientali, molti dei quali vedranno Kathy attivare interruttori e utilizzare gli strumenti all'interno dei diversi impianti. Uno dei puzzle ricorrenti ricorda i giochi di laser e proiettori visti in Talos Principle, con il giocatore che dovrà direzionare correttamente dei fasci di luce e spostare degli oggetti per creare ostacoli o superfici riflettenti. La demo si è conclusa con Kathy che ha raggiunto un mezzo di trasporto, e anche se non abbiamo avuto l'opportunità di metterlo in moto, il trailer del gioco conferma che ci saranno dei momenti in cui sarà necessario guidarlo per spostarsi in altre zone di Marte.