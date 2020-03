Destiny 2, le Prove di Osiride ritornano domani su PS4, PC, Xbox One e Stadia

Le Prove di Osiride, una delle più amate modalità PvP di Destiny 2, ritornano a partire da domani su PS4, PC, Xbox One e Stadia.



Bungie ha pubblicato un nuovo trailer per celebrare il ritorno della Prove di Osiride, la modalità 3v3 preferita dai giocatori che sarà disponibile questo venerdì, 13 marzo, dalle ore 18.00 come una delle caratteristiche chiave della Stagione dell'Intrepido.



Ecco il calendario degli eventi in italiano della nuova stagione.



Il Culto di Osiride è alla ricerca di Guardiani con esecuzioni impeccabili e incomparabile gioco di squadra. La sfida per una vittoria perfetta è troppo scoraggiante o la tua squadra ha margine per regnare?



Come da tradizione ricompense esclusive aspettano chi non perde mai.



Ecco le novità di questa edizione:



Le mappe Calderone, Esodo Blu e Anomalia fanno il loro ritorno da Destiny 1

Armature e armi delle Prove di Osiride fanno il loro ritorno

L'armatura Prove di Osiride si illumina con ologrammi dopo una Flawless run