For Honor, Prince of Persia è il protagonista di una modalità a tempo limitato

Fino al 2 aprile 2020 Prince of Persia è il protagonista di una modalità a tempo limitato di For Honor, il gioco di combattimenti all'arma bianca online di Ubisoft.



Blades of Persia è un evento di gioco cross-brand di For Honor a tema Prince of Persia, che sarà giocabile da oggi fino al 2 aprile. Blades of Persia trasformerà For Honor per tre settimane, offrendo una modalità di gioco a tempo limitato, una nuova missione per la modalità Arcade e una serie di nuovi oggetti ispirati a Prince of Persia, oltre a un pass evento gratuito disponibile per tutti i giocatori.



Dopo che le lande di Heathmoor sono state colpite da una violenta tempesta di sabbia, il Principe di Persia è giunto in For Honor per rivendicarne il trono. Con sé ha portato un'armata di creature delle sabbie in una modalità di gioco a tempo limitato, Sovrano del tempo, che vedrà gli eroi impegnati ad affrontare e sconfiggere il Principe e le sue creature in una variante della mappa Porto nella Modalità Dominio. Durante le partite, il Principe scatenerà un tornado di sabbia e cercherà di distruggere ogni eroe che lo ostacoli con il leggendario Pugnale del tempo.



Oltre alla modalità speciale, For Honor riceverà alcune modifiche a tema Prince of Persia, tra cui menu di gioco interamente rinnovati con una nuova grafica e musiche provenienti direttamente dall'universo di Prince of Persia.



L'evento introduce anche una vasta gamma di oggetti di personalizzazione a tema. Come parte del pass evento gratuito, i giocatori potranno accedere a 30 tier di equipaggiamenti e bottini ispirati a Prince of Persia. Con i tier gratuiti, potranno ottenere un nuovo abito da battaglia, un Effetto di Sabbia, una cornice per l'emblema e 26 nuovi ornamenti, oltre a recuperi, acciaio e casse. Durante l'evento, i giocatori potranno acquisire i seguenti oggetti:

26 nuove armi depredabili sul campo di battaglia.

Due abiti illustri, Ratash e Sandwraith, che saranno disponibili nello store del gioco per 20.000 pezzi d'acciaio.

L'esecuzione del Principe, che sarà acquistabile nello store del gioco per 10.000 pezzi d'acciaio.