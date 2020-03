Blade Runner: Enhanced Edition arriva per PS4, Xbox One, Switch e PC e parla italiano

Nightdive Studios e Alcon Entertainment hanno annunciato che Blade Runner: Enhanced Edition arriverà per PS4, Xbox One, Switch e PC e sarà adattato in italiano.



Si tratta di una versione rimasterizzata del gioco di avventura punta e clicca pubblicato nell'ormai lontano 1997. Blade Runner: Enhanced Edition arriverà per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC via Steam nel corso del 2020.



L'originale Blade Runner, basato sul capolavoro del 1982, è stato originariamente sviluppato da Westwood Studios, lo studio famoso anche per Command & Conquer e Dune II. Il gioco parla del detective Ray McCoy, un cacciatore di replicanti rinnegati che si muove in una versione futuristica di Los Angeles del 2019. Sì, lo scorso anno.



Il gioco originale ha venduto oltre un milione di copie e ha vinto il premio "Game of the Year" nell'edizione inaugurale dei DICE Awards.



Blade Runner: Enhanced Edition sarà, ovviamente, un "restauro rifinito e ripulito" del gioco originale. Per ottenere questo risultato sarà utilizzato il motore di gioco KEX, che Nightdive Studios ha usato per rimasterizzare Turok e System Shock. Questa edizione comprenderà modelli di personaggi, animazioni e filmati aggiornati, oltre al supporto widescreen, alle opzioni di personalizzazione della tastiera, del controller e molto altro ancora. Saranno presenti anche le traduzioni originali in tedesco, francese, italiano e cinese.



"Blade Runner è ancora un gioco strabiliante da molti punti di vista. Per questo aggiorneremo la grafica, ma saremo molto rispettosi dell'esperienza di gioco: vogliamo offrire la visione e il gameplay di Westwood in tutto il suo splendore", ha dichiarato Stephen Kick, CEO di Nightdive.



Blade Runner: Enhanced Edition sarà disponibile nel corso di quest'anno.