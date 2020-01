Disintegration, un video di gameplay con la modalità Control

Disintegration è protagonista di un video di gameplay della durata di circa sette minuti in cui viene mostrata in azione la modalità Control.



Si tratta di una modalità di tipo tradizionale di Disintegration, in cui due squadre composte da cinque giocatori si affrontano all'interno di una mappa con l'obiettivo di catturare e mantenere tre punti di controllo.



Le peculiarità del titolo sviluppato da V1 Interactive, in cui si combatte a bordo di piccole navicelle che si muovono a mezz'aria, aggiungono inevitabilmente spettacolarità e frenesia all'azione.



Disintegration sarà disponibile nel corso di quest'anno su PC, PS4 e Xbox One.