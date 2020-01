Splatoon 2, concerto al Nintendo Live 2019: il video completo

Splatoon 2 è stato protagonista di un concerto al Nintendo Live 2019, che possiamo vedere con il video completo qui sopra.



Fra le sorprese dell'evento spicca la fase introduttiva, che ha visto la partecipazione di un ospite speciale da Animal Crossing: New Horizons, il nuovo episodio della serie in arrivo su Nintendo Switch.



Il concerto delle Tenta Cool ha ottenuto anche in questa edizione un grande successo, a conferma dell'ormai consolidata popolarità del franchise di Splatoon, una delle nuove proprietà intellettuali di maggiore successo della casa di Kyoto.