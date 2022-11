EA Football: cosa vorremmo dal prossimo PRO CLUB?

Le modifiche e le novità alla modalità Pro Club, nel corso degli anni, sono state sicuramente scarse e poco incisive. Siamo ovviamente tutti consapevoli del successo del FUT all'interno dell'economia generale di FIFA e di Electronic Arts, di come questi riesca a calamitare la maggior parte delle attenzioni degli utenti e di conseguenza dello sviluppatore. Facciamo però un passo indietro e cerchiamo di capire come e perché anche Pro Club potrebbe risultare molto più avvincente e completo rispetto a quanto non lo sia adesso. Attraverso alcune introduzioni e modifiche, inoltre, siamo sicuri che la casa madre potrebbe riuscire a monetizzare facilmente anche in altri modi, spostando l'attenzione sullo sviluppo di un nuovo Pro Club. Ma cosa vorremmo di preciso dai Pro Club ?

Campionati personalizzati

i migliori in campo in ogni partita

I campionati all'interno di Pro Club in FIFA 23 sono decisamente particolari. C'è semplicemente un punteggio minimo da ottenere per non retrocedere, e un punteggio per aumentare di "livello". Una sorta di campionato sui generis senza una forte identità, lontano da ogni vera competizione di calcio. Una idea per rivitalizzarlo potrebbe essere quella di organizzare vere e proprie leghe con l'adesione di un certo numero di squadre, una classifica aggiornata in tempo reale come succede nel calcio reale, statistiche per ogni club.

Se è vero che la difficoltà potrebbe essere quella di trovare squadre sempre disponibili, perché un club potrebbe ritirarsi in corsa o non collegarsi abbastanza spesso per far procedere la competizione, Electronic Arts potrebbe comunque far decidere ai giocatori come organizzarsi. E il campionato sarebbe nettamente più avvincente.