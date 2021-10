Eiyuden Chronicle: Rising, l'anteprima dello spin-off tutto d'azione dal creatore di Suikoden

Tra i titoli più finanziati su Kickstarter del 2020, Eiyuden Chronicle ha attirato l'attenzione degli amanti del genere JRPG per il contributo di Yoshitaka Murayama , un nome che a molti non dirà assolutamente nulla, ma che gli amanti del genere JRPG con qualche annetto sulle spalle ricorderanno per aver dato i natali a una serie scomparsa da tempo: Suikoden. Murayama diresse i Suikoden dal 1995 al 2002, salvo poi lasciare Konami per reinventarsi freelance. Mentre Suikoden - e non solo, purtroppo - spariva dai listini di Konami, Murayama fondava prima Blue Moon Studio e in seguito, insieme ad alcuni ex colleghi che lo avevano affiancato in Suikoden II, Rabbit & Bear Studios. È stato proprio sotto questa etichetta che Murayama ha cominciato un nuovo progetto, un gioco di ruolo tradizionale che ricorda il suo capolavoro già nel titolo, e che vedrà la luce non prima del 2023.

Mezzo action mezzo platform

Eiyuden Chronicles: Rising, una scena del trailer

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è così lontano che Rabbit and Bear Studios ha messo le mani avanti e indicato come generica "Nintendo next generation hardware" la piattaforma che presumibilmente sarà sul mercato per allora. La novità, infatti, è che lo spin-off in uscita il prossimo anno, sottotitolato Rising, arriverà anche su Switch, sebbene inizialmente non fosse previsto.

Murayama ha ammesso che la storia che intende raccontare è così epica e voluminosa da richiedere un titolo sussidiario, una specie di prequel che esplorerà il passato di alcuni personaggi prima che si uniscano al protagonista Nowa nella guerra su cui sarà incentrato Hundred Heroes. A differenza di quest'ultimo, però, Rising non sarà un JRPG tradizionale, ma un platform/action in 2D e mezzo.

Il tocco di Murayama si sentirà già nelle meccaniche town-building tanto care a Suikoden: qualcuno ricorderà sicuramente che nei vari titoli della serie madre era possibile costruire e ampliare una sorta di quartier generale reclutando diversi personaggi in giro per il mondo, e a quanto pare si potrà fare anche nei due Eiyuden Chronicle. Il gameplay mostrato durante il livestream di 505 Games rivela che nel gioco dovremo soddisfare alcune richieste per migliorare la città e ingrandirla sempre di più: probabilmente saranno queste missioni a scandire la progressione del gioco, che si svilupperà in stage a scorrimento orizzontale pieni di nemici da affrontare in tempo reale, ma per quanto riguarda le effettive meccaniche di costruzione e ampliamento della colonia non è stato mostrato assolutamente nulla. Il trailer e l'approfondimento live si sono limitati a mostrare un po' di giocato e a presentare tre dei dieci personaggi che controlleremo in Rising e che presumibilmente saranno poi reclutabili in Hundred Heroes.