Monster Hunter Rise su PC, un video di gameplay da 9 minuti per il TGS 2021

Monster Hunter Rise è stato mostrato in azione su PC al TGS 2021, con un video di gameplay della durata di circa nove minuti che include combattimenti, fase esplorativa e un'occhiata all'interfaccia giapponese.

In uscita il 12 gennaio 2022, la versione PC di Monster Hunter Rise vanterà alcune feature esclusive per quanto riguarda grafica, controlli e comunicazione fra gli utenti in cooperativa.

Sarà infatti possibile giocare con una risoluzione fino a 4K, approfittare di un frame rate sostanzialmente superiore rispetto a quanto visto su Switch e godere di texture in alta definizione.

Non solo: su PC si potrà utilizzare un controller oppure la combinazione di mouse e tastiera, saranno supportati i monitor ultrawide e infine sarà presente una chat vocale inedita.

Se volete saperne di più sul titolo Capcom, date un'occhiata alla nostra recensione di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch.