The Medium, PS5 VS Xbox Series X nell'analisi di Digital Foundry

The Medium è disponibile ormai da qualche tempo anche su PS5, ma Digital Foundry ha voluto attendere l'implementazione del ray tracing sulla console Sony prima di effettuare la sua consueta analisi e mettere il gioco a confronto con la versione Xbox Series X.

Dunque su quale piattaforma next-gen il titolo di Bloober Team gira meglio? Il primo video confronto di The Medium aveva fornito una risposta abbastanza chiara, sebbene tutt'altro che netta nelle conclusioni, e Digital Foundry non è da meno da questo punto di vista.

Ci troviamo infatti di fronte a due interpretazioni differenti, il che è piuttosto inusuale nell'ambito delle console. La versione Xbox Series X di The Medium punta su di una qualità dell'immagine superiore per quanto concerne l'effettistica, ray tracing incluso, ma paga in termini di definizione e frame rate.

Su PlayStation 5 avviene invece il contrario: gli sviluppatori hanno tagliato in maniera evidente la qualità degli effetti al fine di ottenere una risoluzione mediamente più alta e un frame rate stabile, sebbene viziato da un frame pacing traballante.

Viene da sé che alla fine le due versioni sono in qualche modo affiancabili, nel senso che si comportano come due modalità grafiche sulla stessa piattaforma e offrono un'esperienza differente: preferire l'una o l'altra diventa in questo caso una questione soggettiva.