Encased, l'anteprima di un nuovo GDR che si rifà ai grandi classici

Il motivo è presto detto: trattandosi di ambientazioni che rimescolano un'infinità di elementi, dalle tecnologie moderne alla rielaborazione di quelle passate - spesso con una spruzzata di umorismo grottesco, demenzialità, e un'infinità di contaminazioni varie ed eventuali - non sono esattamente una passeggiata da gestire, e diventa quindi per molti quasi naturali avvicinarsi ad un più accogliente e classico universo con draghi e mostruosità varie. Fortunatamente, i Dark Crystal Games non sembrano essersi fatti spaventare da tale complessità, e hanno deciso di creare un GDR capace di ricatturare la profondità e libertà di scelta dei giochi di Urquart, Bryan Fargo e Cain , chiamato Encased . Ce lo hanno presentato in largo anticipo durante l'E3 media day di Koch Media, e oggi vi diremo tutto ciò di cui siamo a conoscenza, anche perché sembra essere il progetto più interessante nella lunga lista dei nuovi titoli della casa.

Anvedi er cupolone

Encased: simpatici incontri sotto la cupola

È il 1976 e il futuro è arrivato. Beh, in discreto anticipo, se non altro. La premessa di Encased infatti è quella di una linea temporale alternativa, in cui la razza umana scopre negli anni 70 una misteriosa cupola, e crea un'organizzazione dedita al suo studio e alla sua esplorazione chiamata C.R.O.N.U.S., di cui il vostro alter ego entra a far parte. La natura di questa cupola, curiosamente, non è nota: viene dal passato? L'hanno costruita gli alieni? La campagna girerà con ogni probabilità attorno a tale segreto, anche se l'elemento più interessante dell'opera dei Dark Crystal Games potrebbe non essere questo.

Encased: una situazione elettrica

L'organizzazzione C.R.O.N.U.S., infatti, pare esser stata modellata attorno alle vere multinazionali, e ha pertanto svariate fazioni interne la cui scelta influenza pesantemente il destino del giocatore. Vi piace sparare a tutto ciò che si muove e siete cresciuti guardando Rambo e Commando? L'ala nera, la parte più militarizzata dell'azienda, fa per voi. Siete degli ingegneri mancati? Quella blu è casa vostra. Siete dei totali incapaci? Non preoccupatevi, per voi c'è l'ala dedicata al marketing e ai manager; come vedete gli sviluppatori hanno pensato a tutto. Le fazioni non sono solo queste tre, e al momento non abbiamo visto abbastanza del gioco per valutare quali effetti abbiano sullo svolgersi delle vicende, ma è abbastanza chiaro che la loro presenza non indica solo la scelta iniziale della classe - anche perché le classi fisse sono assenti e lo sviluppo del protagonista è libero - e potrebbero risultare una rielaborazione davvero interessante delle tipiche fazioni viste nei giochi di ruolo di questo tipo. In più i toni del trailer ci sono sembrati leggeri e ironici, cosa che se ben gestita potrebbe innalzare parecchio la godibilità della narrativa.