eSports, IIDEA e istituzioni si incontrano per fare il punto sullo stato del movimento in Italia

Tra i meravigliosi affreschi della Sala Spadolini presso il Ministero della Cultura , abbiamo accolto l'invito di IIDEA e presenziato all'evento "L'ecosistema degli eSports in Italia", un incontro che, come di consueto, ha visto intervenire i rappresentanti della politica, come Lucia Borgonzoni e Federico Mollicone, rispettivamente Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura e Presidente della Commissione Cultura alla Camera dei Deputati. Ecco com'è andata.

IIDEA , l'Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia, è impegnata da anni a portare sul tavolo delle istituzioni le necessità e i bisogni delle aziende che operano tra i confini della nostra penisola, rendendosi promotrice di appuntamenti come "L'Italia dei videogiochi", che questa primavera aveva dato modo a studi ed editori di avere come interlocutori diretti alcune figure politiche attive nel comparto Cultura. Questa settimana, però, è stato l'universo delle istituzioni a rendersi ospite di un nuovo convegno, questa volta dedicato al mondo degli eSport, volto ad inquadrare meglio lo stato del movimento nel nostro paese e a proporre alcune soluzioni normative utili a sostenerne la crescita.

Il movimento degli eSport, in Italia e nel mondo

L'evento organizzato da IIDEA si è tenuto nella splendida cornice della Sala Spadolini del Ministero della Cultura

L'incontro si è aperto con alcuni panel che hanno tentato di fotografare con cura lo stato di salute degli eSport, tanto nel nostro paese quanto a livello globale, e il quadro emerso da studi come quello di Kim Lachmann, Director e Financial Advisory di Deloitte Gmbh, è che il movimento non abbia ancora raggiunto la sua massima espressione, sebbene moltissime realtà abbiano investito fortemente in questo settore negli ultimi dieci anni. Gli eSport, nel 2021, hanno generato ricavi per 947,1 milioni di dollari, una cifra che può sembrare elevata, ma che in realtà è alquanto modesta, se messa a confronto con gli oltre 150 miliardi che l'industria dei videogiochi riesce a generare ogni anno.

E per quel che riguarda il pubblico? Com'era lecito attendersi, i dati (risalenti al 2021) parlano di un movimento a forte trazione orientale, dato che su un totale di 205,4 milioni di appassionati in tutto il mondo, in Cina se ne contano ben 88 milioni e sono 46,4 i fan degli eSport nel resto dell'Asia e nell'area del Pacifico. Se invece andiamo ad osservare l'Occidente, c'è un dato interessante che ci svela come gli sport elettronici sono significativamente più seguiti in Europa che negli Stati Uniti: nel vecchio continente sono 29,2 i milioni di appassionati di eSport, mentre in Nord America, fanalino di coda di questa classifica, sono appena 18,2.

I dati sul numero di appassionati nel mondo testimonia come gli eSport siano un movimento ancora in fase di maturazione

Questa fotografia ci racconta di come gli eSport facciano fatica a diffondersi in Occidente, tuttavia l'Italia è un terreno fertile per lo sviluppo degli sport elettronici. Nel nostro paese sono quasi 9 milioni le persone (il 24% della popolazione) che hanno fruito degli eSport almeno una volta, e sono 4 milioni gli appassionati che li seguono per più di 4 ore a settimana, una delle statistiche più elevate in Europa, insieme a Polonia e Spagna.