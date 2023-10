Call of Duty: Modern Warfare 3, ecco quanto pesa la beta su PS5

La beta di Call of Duty: Modern Warfare 3 sarà disponibile questo ottobre, come già sappiamo, ma ancora non abbiamo i dettagli su quanto peserà il file di installazione. Arriva però in nostro soccorso il noto account PlayStation Game Size che ci permette di scoprire quanto grande sarà la fase di prova, perlomeno in versione PS5.

PlayStation Game Size afferma che la beta è composta da due diversi pacchetti di file. Il primo è il Beta Pack 01 che peserà 24,813 GB, mentre il secondo è Beta Pack 02 che pesa unicamente 1 MB ed è semplicemente la "chiave di sblocco" per accedere alla beta di Call of Duty: Modern Warfare 3.

Come sempre, ricordiamo che si tratta di informazioni non ufficiali: è possibile che non siano precise o, più semplicemente, che tra oggi e il momento della pubblicazione della beta vi siano delle modifiche al file di Call of Duty: Modern Warfare 3 che causeranno un cambiamento - anche minimo - del peso totale, sia in positivo che in negativo.