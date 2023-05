Exoprimal: abbiamo provato a fondo l'action online coi dinosauri di Capcom

Anche in questo caso però a capo del progetto non ci sono certo degli sprovveduti (il director, Takuro Hiraoka , è con la casa dai tempi di Resident Evil 5, e proprio con i Monster Hunter si è fatto le ossa), quindi abbiamo provato con gioia una nuova beta di Exoprimal creata per la stampa, nettamente più sostanziosa della demo testata in passato. Con tutte le exotute a disposizione e molte modalità nuove da provare, abbiamo avuto finalmente modo di analizzare l'ultimo curioso pargolo di Capcom un po' più a fondo. Ecco cosa vi aspetta.

Ora, Capcom non è esattamente una principiante quando si tratta di esperienze online: l'appena citato Street Fighter 6 sembra vantare un netcode mostruosamente solido, e anni di Monster Hunter hanno già portato i tecnici a sviluppare un know-how di tutto rispetto nel campo. Exoprimal è però un titolo un po' diverso da quelli citati: un action al contempo cooperativo e competitivo, sempre online, con una gestione di sviluppo e classi che ricorda da vicino altre produzioni occidentali non particolarmente fortunate.

Capcom ultimamente non ne sbaglia mezza: la firma giapponese ha beccato una serie di centri quasi perfetti da quando si è riorganizzata e anche quest'anno - tra il successo (meritato) di Resident Evil 4 e uno Street Fighter 6 che sembra pronto a tornare nell'Olimpo dei picchiaduro - sembra non poter fare passi falsi. Solo un gioco nella lista delle produzioni in arrivo, è circondato da dubbi, quell' Exoprimal che dà l'impressione di voler essere il primo serio tentativo della casa di buttarsi sui live service. Considerando i precedenti "esperimenti" in tal campo, non sorprende che il suo annuncio abbia fatto storcere più di un naso.

Un multiverso giurassico

In Exoprimal ci sarà spazio anche per la storia

La prima cosa che salta all'occhio di Exoprimal è il fatto che, nonostante sia un titolo chiaramente del tutto online, contiene molta più narrativa di quanto prevedibile. La storia gira attorno all'intelligenza artificiale Leviathan che, completamente impazzita, inizia a rapire i dipendenti della Aibius - la compagnia che la ha creata - per inserirli in simulazioni di combattimento contro dei dinosauri. Nel mondo di Exoprimal la Aibius è una delle principali aziende tecnologiche in circolazione e si occupa proprio dello sterminio di questi grossi rettili, dopo che un non meglio definito disastro nell'isola di Bikitoa ha portato strani portali ad aprirsi per tutto il globo, e a riversare orde di velociraptor e affini sulle città. Leviathan è chiaramente correlato in qualche modo a questo gigantesco casino e il vostro alter ego, un exocombattente mandato in missione proprio a Bikitoa, si ritrova improvvisamente catapultato nel campo di battaglia, costretto a capire cosa è realmente successo per poter tornare alla sua vita normale.

Potrà sembrarvi semplice, ma giocando ci si rende rapidamente conto di come la situazione sia ben più complicata di quanto sembri: Leviathan riesce in qualche modo a catturare combattenti da qualunque dimensione, con tanto di versioni alternative del vostro protagonista e dei suoi compagni di avventura. Inoltre, i succitati compagni sono una banda di pazzoidi caratterizzati in modo atipico, che contribuiscono alla storia indagando sugli eventi mentre voi vi sporcate le mani sul campo di battaglia.

Persino la progressione della storia è calcolata in modo sensato per un titolo simile: in pratica ad ogni tot di partite completate, si sbloccano una serie di nuovi filmati e dialoghi che fanno avanzare il gioco; le nuove modalità sembrano sbloccarsi avanzando, con un aumento sostanzioso della varietà negli scontri man mano che si continua.

Difficile che il grosso dei giocatori si concentri particolarmente sulla narrativa in un prodotto come questo, ma apprezziamo comunque molto il tentativo di Capcom di dar forma a una sorta di multiverso e a comprimari con una personalità; arricchisce l'esperienza, e aggiunge contenuti comunque interessanti da esplorare al titolo. Se vi aspettate collegamenti con Dino Crisis, ad ogni modo, cascate male: il personaggio di "Majesty" (sì, si chiama così) è un cristallino riferimento a Regina, ma è stato già precisato in passato come non ci siano collegamenti tra i due giochi; ciò detto, ci saranno collaborazioni con altri giochi Capcom e quello di Exoprimal è pur sempre un multiverso, quindi chissà che in futuro non spunti qualcosa.