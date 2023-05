God of War (2018) si aggiorna su PS4 alla versione 1.36: sono passati due anni dal precedente update

Santa Monica Studio, team di Sony Interactive Entertainment, ha appena pubblicato un nuovo aggiornamento per God of War (2018), ovvero il primo capitolo della saga norrena, prequel di God of War Ragnarok. Si tratta dall'update 1.36 che arriva dopo due anni dalla precedente patch.

Questo aggiornamento introduce una singola modifica, almeno stando alla patch note accessibile tramite PS4 e secondo quanto riportato dalla fonte. L'update 1.36 si occupa solamente di aggiornare i crediti di gioco per includere dei riferimenti a dei software di terze parti, che a quanto pare precedentemente non erano stati menzionati. Forse Santa Monica Studio, o i proprietari di tali software, si è resa conto della dimenticanza (con un certo ritardo, va detto) e ha corretto l'errore.

In ogni caso, si tratta di una modifica che ai giocatori interesserà poco, in quanto non va a modificare la loro esperienza con God of War (2018). Ovviamente, è sempre possibile che l'update abbia anche inserito altre modifiche ma che la patch note non abbia menzionato tali dettagli: non sarebbe la prima volta che accade, ma di norma si tratta comunque di cambiamenti minori e poco interessanti.

God of War (2018) non ha perso il proprio fascino

God of War (2018) ha oramai un po' di anni sulle spalle, ma è un ottimo gioco e soprattutto è fondamentale per poter giocare a God of War Ragnarok, pubblicato su PS4 e PS5 a fine 2022.

Mettendo da parte God of War, sappiamo che il team è al lavoro su qualcos'altro, l'unico dettaglio a riguardo è però il fatto che Hermen Hulst è "ispirato" da tale videogioco.