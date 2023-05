PlayStation Studios: Hermen Hulst è 'ispirato' dal nuovo gioco del team di God of War

Hermen Hulst, il capo di PlayStation Studios, ha recentemente fatto visita a Sony Santa Monica, il team di sviluppo responsabile di God of War Ragnarok e della serie in questione, riferendo di essere rimasto "ispirato" da quanto ha visto.

Non che si tratti di una grande notizia: il suo lavoro è, essenzialmente, quello di supervisionare le produzioni dei team di sviluppo di PlayStation Studios e dunque le sue visite presso questi sono all'ordine del giorno, ma quantomeno possiamo immaginare che Santa Monica stia lavorando a un progetto che potrebbe avere già una forma concreta a questo punto.



Nonostante non sia passato molto dall'uscita di God of War Ragnarok, andato in scena lo scorso novembre su PS5 e PS4, Santa Monica ha probabilmente dimensioni tali da rendere possibile la lavorazione in parallelo su più progetti.

D'altra parte, il director del precedente God of War e principale responsabile della svolta data alla serie, Cory Barlog, sta in effetti lavorando a un progetto non ancora annunciato e potrebbe essere questo ciò che Hulst ha visto e che l'ha "ispirato", visto che si tratterà probabilmente di una delle produzioni di punta nel futuro di PS5.

"Grazie per avermi ospitato Sony Santa Monica", ha scritto Hulst, "Sono rimasto totalmente ispirato da tutto quello che ho visto oggi". A questo punto restiamo in attesa di scoprire cosa possa celarsi in quel del team di God of War, considerando anche che un PlayStation Showcase potrebbe essere in arrivo proprio la prossima settimana.