Offerte eBay: PS5 Digital in sconto con il coupon di maggio 2023

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per una PS5 Digital Edition usando il coupon MAGGIO23EDAYS. Il prezzo finale è 433.41€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il venditore è eshopping.srl, con il 99.2% di feedback positivo e segnalato come servizio eBay Premium per affidabilità e velocità di spedizione, la quale è gratuita e avviene in tre giorni. Il pagamento è possibile con PayPal, Visa, Mastercard, G Pay e American Express.

PS5 Digital non dispone di lettore ottico, quindi si possono usare solo i giochi acquistati tramite PS Store o disponibili tramite PS Plus. La confezione include il controller DualSense e i cavi per la connessione audio-video e l'alimentazione.