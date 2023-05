EA: l'Arabia Saudita acquista nuove azioni e continua la 'conquista' del mercato videoludico

Il Fondo di Investimento Pubblico (PIF) dell'Arabia Saudita ha aumentato la proprio quota in Electronic Arts. Un nuovo documento che fa riferimento ai tre mesi conclusi il 31 marzo 2023 mostra che il fondo ha acquistato nuove azioni dell'editore di FIFA durante il quarto trimestre 2022. Prima del quarto trimestre, il PIF deteneva 16,01 milioni di azioni di EA, ma alla fine del primo trimestre 2023 ne deteneva 24,81 milioni, con un aumento del 55%.

Electronic Arts è uno dei tanti grandi editori di giochi statunitensi in cui il PIF ha investito, tra cui Activision Blizzard e Take-Two Interactive. L'organizzazione ha anche investito pesantemente in aziende asiatiche, acquisendo partecipazioni in Capcom, Nexon e Nintendo. All'inizio di quest'anno, il PIF ha aumentato la sua partecipazione in quest'ultima all'8,26%.

L'anno scorso, inoltre, la controllata del PIF, Savvy Games Group, ha acquistato una quota di 1 miliardo di dollari in Embracer Group, mentre la compagnie del principe dell'Arabia Saudita, Electronic Gaming Development Company, possiede il 96% di SNK.

GamesIndustry.biz ricorda come il coinvolgimento dell'Arabia Saudita abbia causato varie controversie nel mondo videoludico, a causa dei limitati diritti umani offerti dal Paese. Anche il principe, Mohammed bin Salman, è al centro di varie accuse, compreso l'assassinio del giornalista Jamal Khashoggi.

Sappiamo anche che l'Arabia Saudita sta creando un gaming hub da 38 miliardi di dollari.