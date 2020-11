Games with Gold novembre 2020, da Aragami a Swimsanity

Siamo giunti a novembre 2020 con Games with Gold, che nonostante tutto continua a seguire la sua impostazione classica visto che l'abbonamento base per l'accesso alle funzionalità online di Xbox è ancora ben presente, nonostante fosse stato dato per spacciato già diversi mesi fa. Niente da fare, dunque: Microsoft non sembra intenzionata a rimuovere il primo e storico paywall che ha caratterizzato l'avventura online delle sue console fin dall'inizio, con Xbox Live Gold ancora vivo e vegeto, al di là di tutte le evoluzioni in termini di servizi che il mondo Xbox sta vivendo in questi anni.





C'è chi continua a garantire che il Live Gold verrà presto rimosso, spostando tutto verso il Game Pass e le sue diverse interpretazioni, ma per il momento non c'è alcun segnale di conferma in questo senso da parte di Microsoft, che anzi sembra ben contenta di portare avanti la sottoscrizione tradizionale, considerando gli introiti che la divisione servizi continua ad apportare alla compagnia, trimestre dopo trimestre. Il problema e che, al di là dell'anacronismo dell'abbonamento per giocare online, i famosi giochi gratis continuano a non essere proprio un portento di recente: se prima potevano essere una forza trainante per l'abbonamento, ora sembrano piuttosto un vecchio retaggio del passato portato stancamente avanti di mese in mese. In ogni caso, a caval donato non si guarda in bocca e comunque qualcosa di interessante è sempre possibile trovarlo, vediamo come andrà in questo novembre 2020.