Giochi PC di febbraio 2020

Febbraio 2020 è un mese un po' povero di uscite rilevanti su PC, ma ci sono almeno due giochi che desteranno senz'altro l'interesse degli utenti.



Il primo è Zombie Army 4: Dead War, ultimo episodio della serie Rebellion a base di zombie, che ci vedrà affrontare ondate apparentemente interminabili di non-morti nazisti in un'ultima, disperata missione per salvare il mondo dalla loro minaccia.



Il secondo è invece Street Fighter V: Champion Edition, edizione definitiva del picchiaduro a incontri targato Capcom che include due personaggi inediti per un totale di quaranta combattenti, tantissimi scenari e modalità.

In uscita il 4 febbraio

Nuovo episodio dello spin-off horror di Sniper Elite, Zombie Army 4: Dead War ci rimette nei panni dell'esperto cecchino Karl Fairburne per una disperata missione tesa a liberare l'Europa dall'invasione degli zombie. L'ultima mossa di Hitler è stata infatti quella di utilizzare le conoscenze dell'occulto acquisite dal Reich per ridare vita ai tantissimi soldati nazisti uccisi, creando così un esercito inarrestabile che sta invadendo ogni paese. L'unica speranza sembra risiedere nel territorio italiano, che fa da sfondo al gioco catapultandoci all'interno di missioni man mano più complesse e impegnative, da affrontare in solitaria oppure in modalità cooperativa per un massimo di quattro partecipanti.