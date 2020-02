Samsung Morning Stars, i nuovi team 2020 di Overwatch e League of Legends

La volontà dei Morning Stars dopo un 2019 in cui hanno ottenuto il premio Best Esports Team agli Italian Video Game Awards 2019, è quella di migliorarsi, vincere e imporsi non solo come fucina di talenti ma anche come realtà affermata in grado di dominare ogni ambito delle competizioni. Proprio per questo motivo, le squadre di Overwatch e di League of Legends hanno visto un sostanziale stravolgimento rispetto al passato. La squadra del titolo Blizzard sarà allenata da coach Joynt, reduce da una grande esperienza con la Nazionale Italiana di Overwatch e figura affermata nel panorama esportivo del titolo Blizzard. La sua volontà è quella di creare basi solide in gruppo di giocatori nuovo che vuole imporsi nella scena competitiva in maniera fruttifera. Per questo motivo il piano sarà a lungo termine senza la pressione del "vincere subito". HearThBeaT, Frostedd, Saken, Dennia, Sab, LilYung sono dunque pronti a mostrare il loro talento senza esclusione di colpi. Discorso differente per il team di League of Legends, allenato quest'anno da coach Cristo, figura di spicco del panorama competitivo del titolo Riot Games e uno dei coach più vincenti in Italia. La mission di questo team è diametralmente opposta, la sconfitta non è contemplata e la vittoria non è un obiettivo, ma l'unica cosa che conta. Drmatt, Aki, Click, Stenbosse e Cboi dovranno dominare jungle e le tre lane come se non ci fosse un domani con la convinzione di chi ha tutto per vincere e può farcela.

Se dunque da una parte i team attraverso pro player e coach stanno facendo il massimo sul campo, ci sono altri elementi extra competizioni che sono altrettanto importanti. Al primo posto la riconoscibilità, per questo motivo Samsung ha deciso di affidare al pubblico la scelta della maglia sui canali ufficiali dei Morning Stars attraverso un contest di 6 modelli. Il più votato tra i modelli verrà poi utilizzato dalle squadre; la scelta è stata sicuramente lungimirante e si allinea con quanto già visto anche in altre occasioni in altri sport: coinvolgere maggiormente il pubblico è una carta vincente. Infine il supporto degli sponsor che è fondamentale per mantenere non solo credibilità, ma anche come dimostrazione di serietà del progetto. AK Informatica, Logitech, Intel, Zotac e S-Nap Shot, sono coloro i quali hanno creduto nel progetto Morning Stars e continuano a supportarlo ora più che mai.



La presentazione dei nuovi team di Overwtach e League of Legends dei Samsung Morning Stars ci ha permesso di capire le loro intenzioni per questo 2020. Due team ben distinti accumunati da un'unica visione legata alla volontà di imporsi, di emergere vincitori a tutto tondo con l'orizzonte ben delineato di un traguardo non impossibile.