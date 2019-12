Giochi PC di gennaio 2020

Fra i giochi in arrivo su PC a gennaio 2020 troviamo un mix di vecchie glorie rimasterizzate, espansioni di grande spessore e nuove esperienze. Ce n'è insomma per tutti i gusti: il miglior modo possibile per iniziare il nuovo anno.



Warcraft III: Reforged, remaster del classico Blizzard, si pone certamente come un punto di riferimento e non mancherà di affascinarci grazie a un gameplay strategico che non sente il peso del tempo, insieme alle tante migliorie tecniche apportate dagli sviluppatori.



Ci sono poi Dragon Ball Z: Kakarot, l'action RPG prodotto da Bandai Namco che porta sullo schermo tutte le avventure e i personaggi della serie Dragon Ball Z, e la straordinaria espansione Iceborne per Monster Hunter: World.

Monster Hunter: World - Iceborne

In uscita il 9 gennaio

Prima espansione di Monster Hunter: World, Iceborne arriva a gennaio anche su PC, aggiungendo alla già ricca esperienza di base nuovi scenari, nuovi mostri, nuove armi e tanti altri contenuti.



Al comando di un coraggioso Cacciatore dovremo esplorare un'ambientazione inedita e innevata, tanto suggestiva quanto pericolosa. Fra gli alberi e le montagne si nascondono infatti creature potentissime, alcune già note ai fan della serie e altre completamente originali, che avremo il compito di stanare e abbattere per ottenere un ricco loot e migliorare ulteriormente il nostro equipaggiamento.



A supportarci in un'impresa così complessa troveremo nuovi accessori come il rampino, che ci consentirà di spostarci rapidamente da un punto all'altro della mappa, nonché una fionda modificata per l'occasione.

Dragon Ball Z: Kakarot

In uscita il 17 gennaio

Dopo picchiaduro a incontri e spettacolari brawler, Dragon Ball Z: Kakarot prova a interpretare la celebre licenza dell'opera creata da Akira Toriyama nella forma di un action RPG dalle grandi ambizioni, che ripercorre tutti gli eventi di Dragon Ball Z mettendoci al comando dei diversi personaggi principali.



Dall'arrivo di Radish allo scontro con Vegeta, passando per la saga di Freezer e quella di Majin Bu, ci troveremo a rivivere battaglie iconiche muovendoci all'interno di un ampio open world pieno di attività e fan service; con combattimenti che si sviluppano sulle tre dimensioni, attraverso meccaniche semplici ma intriganti.



Sono tuttavia il contorno narrativo e la qualità delle cutscene a colpire nel segno: i fan dell'anime non potranno rimanere indifferenti di fronte al gioco.