Fortnite, Apex Legends e Overwatch si incontrano, in un crossover FPS definitivo

Fortnite, Apex Legends e Overwatch sono indubbiamente alcuni dei videogiochi più famosi degli ultimi anni: il primo un vero e proprio Battle Royale, il secondo un mix tra l'hero shooter, il Battle Royale e l'FPS, il terzo uno sparatutto in prima persona a squadre. Per alcuni sono il meglio di quanto offerto dal mondo videoludico nell'ultimo decennio, per altri una condanna che bisognerà portarsi dietro ancora per qualche anno.

Ma cosa accadrebbe se ciascuno di questi giochi donasse agli altri alcune delle proprie caratteristiche immediatamente riconoscibili? Per esempio: se Fortnite prestasse i suoi personaggi al menù di selezione degli eroi di Overwatch? O se Apex Legends donasse i suoi personaggi ad Overwatch e Fortnite? Oggi, insomma, vi mostriamo il crossover FPS definitivo, con alcune immagini realizzate dall'artista di Reddit noto come DesertGraffitiMaker. Sembrano veri e propri screenshot realizzati all'interno di titoli/mockup che ovviamente non vedranno mai davvero la luce su console e PC.