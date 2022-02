God of War su PC è il gioco del mese di gennaio 2022

Il nuovo anno si è presentato subito in ottima forma per quanto riguarda il mercato videoludico, come dimostra l'elezione del gioco del mese di gennaio 2022 che ha messo subito in luce un gioco d'eccezione: God of War in versione PC, eletto a larga maggioranza sia dalla redazione che dai lettori come titolo migliore del mese appena trascorso.

Per il resto, non sono mancate comunque le novità interessanti e anche i giochi di grosso calibro, come degno inizio di un'annata che si preannuncia veramente spettacolare: al di là del ritorno su PC di quello che è considerato uno dei migliori action degli ultimi anni, nello stesso mese abbiamo visto arrivare un nuovo capitolo con caratteristiche addirittura innovative di Pokémon, per esempio, così come un nuovo Rainbow Six e uno Yu-Gi-Oh free-to-play che pare abbia fatto faville.

Tuttavia, è curioso notare come a farla da padrone siano stati i porting su PC: oltre al suddetto God of War, nello stesso mese abbiamo visto arrivare anche Monster Hunter Rise, dopo i successi riscossi su Nintendo Switch, a dimostrazione di come la piattaforma Windows sia più vivace che mai e in grado di attirare l'attenzione di sviluppatori e pubblico in maniera considerevole.

Siamo piuttosto distanti dall'interesse suscitato da febbraio 2022, con alcuni pesi massimi e potenziali giochi dell'anno come Elden Ring e Horizon Forbidden West, ma non ci possiamo proprio lamentare di questo gennaio, considerando come si tratti di un mese solitamente più tranquillo, nel naturale avvio a rilento del mercato videoludico annuale.