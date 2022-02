PS5 ha già venduto più di Wii U, in un solo anno: ecco i numeri

Quest'oggi abbiamo avuto modo di scoprire quante PlayStation 5 sono state vendute in poco più di un anno. La risposta è 17,3 milioni, ma questo numero è interessante per un altro motivo. PS5 ha già venduto più di Nintendo Wii U.

La sfortunata console della grande N è stata infatti in grado di vendere solo 13,56 milioni di unità (dato aggiornato al 31 dicembre 2019). PS5 ha quindi battuto la "rivale" di circa quattro milioni di unità in un solo anno. Onestamente, non crediamo che nessuno sia sorpreso dalla cosa.

Il risultato, in ogni caso, è stato raggiunto in un periodo complesso, visto che il limitato numero di semiconduttori impedisce a Sony di produrre abbastanza console da soddisfare la richiesta del pubblico. Ricordiamo infatti che PS4, nello stesso periodo di tempo, aveva venduto più di PS5: parliamo di 20,2 milioni di unità.

In ogni caso, Nintendo è ben lontana dall'insuccesso di Nintendo Wii U e può vantare cifre record con Nintendo Switch che continua il proprio successo in tutti i mercati, anche grazie alla pubblicazione di più modelli oltre a quello standard, ovvero il Lite e l'OLED.

