Genshin Impact, Update 2.5: data e orario del reveal su Twitch

miHoYo ha annunciato una nuova diretta sul canale Twitch ufficiale di Genshin Impact, dove verranno presentate le novità in arrivo con l'Update 2.5, che come al solito vedrà l'arrivo di nuovi personaggi, rerun di vecchi banner, eventi e molto altro ancora. Ecco i dettagli su data e orario.

L'appuntamento è fissato alle 13:00 italiane di venerdì 4 febbraio 2022. Dall'annuncio inoltre apprendiamo che al termine della presentazione dell'Update 2.5, ci sarà un concerto online con le musiche di Genshin Impact.

Il ciclo vitale della versione 2.4 di Genshin Impact è quasi giunto al termine, con la 2.5 in dirittura d'arrivo a metà febbraio. Come al solito è lecito aspettarsi contenuti inediti ed eventi a tempo limitato, nonché ovviamente due banner, uno dei quali salvo sorprese vedrà il debutto di Yae Miko, una vecchia conoscenza per i giocatori e che sarà un personaggio 5 stelle di elemento Electro. Probabilmente ci sarà anche il rerun di un vecchio banner che, stando ad alcune voci di corridoio delle scorse settimane, potrebbe essere quello di Raiden Shogun.

Inoltre, durante la diretta come al solito miHoYo distribuirà nuovi codici promozionali per riscattare Primogem e altre risorse utili gratuitamente, che ovviamente riporteremo sulle nostre pagine, assieme a tutte le novità annunciate.

Nel frattempo potete ottenere Primogem gratuite grazie all'evento Festive Celebration of Flowing Hues, ecco come fare.