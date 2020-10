iPhone 12: ecco tutto quello che ha svelato Apple durante l'evento

Nella giornata di ieri Apple ha annunciato gli attesissimi iPhone 12 ed il tanto vociferato HomePod Mini . Quest'anno arrivano ben quattro nuovi modelli di iPhone, ognuno dotato del modem 5G e del velocissimo processore A14, oltre che ad un comparto fotografico di alto livello. Il video di presentazione pubblicato dall'azienda di Cupertino è stato piuttosto lungo e soprattutto ricco di tante novità interessanti. Per chi se lo fosse perso, oggi andremo a ricapitolare le caratteristiche più importanti dei nuovi dispositivi annunciati, così come la loro disponibilità ed i prezzi in Italia. Cercheremo inoltre di fare un po' di chiarezza sulla differenza tra i vari modelli di iPhone 12, elencando le funzioni specifiche di ogni modello, creato per diverse esigenze di ogni cliente.

HomePod mini

Dopo aver lanciato sul mercato l'HomePod, un dispositivo audio smart per la nostra casa, Apple ha deciso di entrare in competizione con gli smart speaker di dimensioni più contenute. Con un'altezza di soli 8,38 centimetri, HomePod mini include tecnologie innovative e software evoluti che insieme abilitano l'audio computazionale per offrire una qualità strepitosa ovunque lo si posizioni. Oltre a questo, il dispositivo integra l'assistente intelligente Siri, che offre un'esperienza personalizzata a ogni membro della famiglia. Ovviamente HomePod mini si inserisce perfettamente nell'ecosistema Apple, funzionando in perfetta sintonia con iPhone per riprodurre la musica, rispondere alle chiamate o proporre suggerimenti personalizzati per l'ascolto, esalta il sound di Apple TV, permette di ascoltare i brani sul Mac e tanto altro. HomePod mini è anche un perfetto hub domestico che consente di accedere agli accessori smart di casa dal divano o dall'ufficio. La nuova funzione interfono consente a tutta la famiglia di comunicare con le altre persone in casa. L'utente può inviare un messaggio da un HomePod all'altro, che siano in una stanza diversa, in una zona specifica o in più stanze della casa, e la sua voce verrà riprodotta automaticamente sull'altoparlante indicato.

Posizionando più HomePod mini in casa, tutti gli altoparlanti riproducono con una sincronizzazione perfetta la musica o i podcast nelle varie stanze, mentre se si posizionano due dispositivi nello stesso luogo, è possibile creare una coppia stereo per un suono ampio, ricco e coinvolgente. Il sound prodotto dallo speaker dal design così compatto viene generato grazie al chip Apple S5, che utilizza software evoluti per analizzare le caratteristiche uniche della musica e applicare complessi modelli di tuning per ottimizzare il volume, regolare la gamma dinamica e controllare in tempo reale il movimento di driver e radiatori passivi.

HomePod mini sarà disponibile in bianco e grigio siderale a un prezzo di soli $99 e sarà possibile prenotarlo a partire dal 6 novembre con la consegna prevista per il 16 dello stesso mese. Purtroppo l'Italia non fa parte dei paesi dove verrà distribuito al lancio, cioè in Australia, Canada, Francia, Germania, Hong Kong, India, Giappone, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. Probabilmente dovremo aspettare il prossimo anno per poterlo avere anche nel nostro paese.