GTA 6: la potenziale mappa del gioco finita online

Finita online quella che potenzialmente potrebbe essere la mappa di GTA 6. La fuga di notizie proviene da 4Chan, quindi potrebbe destare più di qualche legittimo dubbio, ma in questo caso ci sono diversi elementi che rendono il tutto molto più interessante di quel che sembri a un primo sguardo.

Intanto la mappa sembra essere l'evoluzione di una pubblicata in precedenza, sempre su 4Chan, che all'epoca non fu presa troppo sul serio. Successe lo stesso anche con Red Dead Redemption 2, la cui mappa finì sul famigerato forum nel 2016, ottenendo però pochissimi avalli di legittimità.

L'altro dettaglio che dà da pensare è il livello di dettaglio della mappa stessa. Un'analisi approfondita dell'immagine ha fatto emergere che non si tratta di un falso, quantomeno non uno di fattura veloce. Il sospetto era che qualcuno avesse preso delle mappe reali da Google Maps e le avesse applicate a quella spuntata mesi fa su 4Chan, ma non è così, come dimostra questa lunga disanima pubblicata su un forum dedicato alla serie di Rockstar Games. Chi avrebbe perso tempo a realizzare una mappa così dettagliata solo per pubblicarla su 4Chan? Di questi tempi non si può mai dire, ma potrebbe essere anche che ci sia una gola profonda dentro Rockstar che ogni tanto fa uscire fuori davvero qualcosa.