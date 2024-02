Kemuri, scopriamo cos'è il nuovo gioco di Unseen

Ikumi Nakamura è indubbiamente un personaggio curioso. Nel mondo dei videogiochi molti cercano per tutta la vita di diventare delle icone riconoscibili ovunque, ma pochissimi ci riescono realmente; con una singola apparizione sul palco dell'E3, invece, la Nakamura è finita sulla bocca di tutti, grazie alla sua personalità estremamente gioviale. Dopo quest'esplosione di popolarità, però, il percorso di questa peculiare sviluppatrice è stato a dir poco eccentrico: ha lasciato Tango Gameworks, il team per cui lavorava all'epoca, per dare il via a progetti non meglio precisati, dopodiché ha iniziato una sorta di tour globale tra i team di sviluppo che sembrava inizialmente orientato a trovare una nuova occupazione. Invece, dopo aver girato per quasi un anno tra una software house e l'altra, Ikumi a un certo punto è scomparsa, solo per poi riapparire quasi all'improvviso con un bambino - motivo più che sensato per la sua sparizione, peraltro - e un annuncio: non si sarebbe unita a team preesistenti, ma ne avrebbe fondato uno tutto suo chiamato Unseen.

Ora, quali che siano le motivazioni che hanno spinto la Nakamura ad abbandonare la sua precedente occupazione, al di fuori di quelle personali, poco importa. Se però da zero dai vita a un intero team di sviluppo, significa che qualcuno di grosso ci ha messo i soldi, perché un'operazione simile non può partire senza finanziamenti significativi. Vista la notorietà del personaggio, nata per lo più da meme internettiani e brevi comparse, molti hanno quindi iniziato a dubitare seriamente della validità dei suoi progetti futuri, convinti non ci fossero nomi abbastanza noti da supportare un rischio come l'apertura di uno studio. Eppure gli scettici stanno dimenticando alcune informazioni significative: la Nakamura non è una macchietta, anzi, nel suo curriculum ci sono Capcom e PlatinumGames oltre a Tango Gameworks, e il suo nome figura nei crediti di giochi come Okami e Bayonetta. Non bastasse, i suoi talenti non sono legati solo al ruolo di concept artist, dato che negli anni ha ricoperto anche ruoli da designer ed era in preparazione per diventare una director... tutte cose non trascurabili nelle case di sviluppo appena nominate, considerati i talenti che vi coesistono.

Unseen, dal canto suo, sembra un progetto creativo degno della persona che lo ha creato: è un team atipico per il mercato giapponese, pieno zeppo di talenti provenienti da tutto il mondo (a quanto pare "i giri" della Nakamura erano legati anche alla volontà di trovare persone abili da inserire in squadra) e con un approccio al lavoro molto più moderno e "indie" allo sviluppo rispetto a quello delle altre software house nipponiche. Un ambiente lavorativo simile potrebbe lanciare un messaggio importante in quell'ecosistema, specialmente creando titoli all'altezza delle aspettative, e il primo gioco lì nato, Kemuri, pare aver tutte le carte in tavola per stupire. Abbiamo quindi deciso di parlarvene, dopo un interessante dietro le quinte che ha rivelato vari dettagli stuzzicanti.