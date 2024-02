Xbox Cloud Gaming: la richiesta per il servizio supera quanto Microsoft possa offrire

Phil Spencer è stato intervistato da Stephen Totilo, noto giornalista. All'interno della newsletter Game File, Totilo ha svelato tutta una serie di informazioni condivise dal capo di Xbox, tra le quali anche il fatto che il mercato cloud della divisione videoludica di Microsoft è cresciuto fino alla doppia cifra.

Cosa significa? Che il numero di ore spese dai giocatori Xbox in cloud rappresenta una percentuale a doppia cifra sul totale. Certo, non ci dice molto, visto che potrebbe essere 10% come 99% (più credibile che sia vicino al 10%, piuttosto che al 99%, se è necessario dirlo).

Ovviamente, va considerato che il cloud non è un servizio illimitato. I server possono supportare un certo numero di giocatori e Spencer afferma infatti che la domanda sta persino superando l'offerta. Il tutto sta avvenendo "in mercati che non saranno mai dominati dalle console". Microsoft ha quindi la possibilità di attrarre un numero maggiore di utenti grazie al cloud: pare la cosa più importante visto che il mercato console è stagnante per il dirigente.