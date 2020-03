Last Oasis, un interessante Nomadic Survival MMO

In questi giorni di quarantena in cui il mondo sta affrontando uno dei momenti più difficili e bui degli ultimi decenni, anche il settore di cui facciamo parte ha iniziato a mettere in atto delle soluzioni alternative per continuare a offrirvi delle panoramiche sui prodotti in uscita attraverso la stampa specializzata. In quest'ottica dunque, ecco emergere sempre più eventi virtuali: è questo il caso del Virtual Tour che Donkey Crew ha organizzato per permetterci di vedere all'opera Last Oasis , titolo molto ispirato che debutterà in Early Access questo 26 marzo su Steam.

Un MMO nomade

Quando parliamo di Last Oasis ci riferiamo a un progetto molto ambizioso che vuole offrire una visione tutta originale dei survival MMO, attraverso diversi innesti inaspettati e molto caratteristici. Partiamo dalle fondamenta: Last Oasis si definisce Nomadic Surivival MMO, ovvero un titolo che mantiene i crismi dei survival MMO integrandoli con una costante necessità di muoversi e spostarsi tra le varie aree del mondo di gioco per sopravvivere, recuperare materiali, cacciare e commerciare. Questa esigenza è poi contestualizzata dal setting del gioco che vi vedrà protagonisti in un mondo post apocalittico, alla costante ricerca di nuove Oasi, visto che il cataclisma ha compromesso il moto di rotazione della terra e il sole e il caldo rendono impossibile la vita così come la conoscevamo. Nel Virtual Tour a cui abbiamo partecipato, ciò che ci è palesato davanti è stato un mondo di gioco davvero coerente alle premesse narrative e, allo stesso tempo, in grado di offrire una discreta "variazione sul tema" attraverso comunque la scelta di biomi differenti tra le varie Oasi.

Anche a livello strategico, il mondo di gioco è diviso in oasi che corrispondono ai server, e ogni qualvolta il sistema che muove il gioco (il nomadismo) costringerà i clan, o più in generale le persone, a migrare abbandonando i server, questi potranno essere chiusi in favore dell'apertura di nuovi. Questo sistema puramente tecnico è anche molto efficace in-game, con la comparsa di nuove oasi sulla mappa di gioco globale che corrisponde esattamente alla cartina del mondo reale.

Come si può intuire, nonostante sia totalmente fruibile in solitaria, Last Oasis è pensato per l'aggregazione, per la creazione di tribù nomadi diversificate che si specializzino in vari ambiti: PvP, PvE, commercio e via dicendo. Per favorire questo modo di approcciarsi al gioco, diversi elementi del titolo ci sono sembrati pensati proprio per stimolare alcune meccaniche: innanzitutto il sistema di combattimento che, in maniera inaspettata, si è dimostrato molto strategico proponendo un modus operandi di guardia simile a quanto visto in For Honor e la sua direzionalità, oltre che per l'assenza di armi a lunga gittata.

Infine i Walker, vero e proprio cuore pulsante del gioco e meccanica di gioco che più di tutti è chiave per l'aggregazione. Immaginatevi la gestione delle navi di Sea of Thieves, ma su delle strutture in legno mosse dall'energia eolica e di differenti dimensioni: da piccoli e disarmati Walker a vere e proprie fortezze che camminano. Ogni Walker sarà completamente customizzabile a piacimento sia nelle fattezze che negli strumenti su di esso costruibili. Armi, barriere, depositi, timoni, ogni soluzione è nelle vostre mani e l'estro dei giocatori potrà avere completo sfogo, anche a livello puramente estetico nella personalizzazione delle vele/ali. L'obiettivo è dunque quello di favorire lo spostamento e la creazione di diverse forme di approccio al gioco, evitando la stagnazione di clan e situazioni che in un survival MMO alla lunga creano una barriera insormontabile per i nuovi giocatori.