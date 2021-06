Lost Ark, anteprima di un promettente MMO free-to-play

Fino a qualche anno fa, quando i MMO andavano ancora forte e si cercava costantemente un'alternativa a World of Warcraft o Final Fantasy XIV, girava questo nome, Lost Ark , che prometteva benissimo. Sviluppato da Smilegate per il mercato coreano, Lost Ark è un interessante ibrido che ha attirato subito l'attenzione degli appassionati non solo per la cura riservata al world building e alla direzione artistica, ma anche per il gameplay che, una volta tanto, prendeva le distanze dal consueto grinding su cui si incentrano spesso questi titoli, garantendo un'esperienza soddisfacente anche in solitaria grazie a una narrativa coinvolgente e una buona varietà di contenuti. Pubblicato nel 2018 in Corea e un annetto dopo in Russia, però, il titolo Smilegate non è mai arrivato dalle nostre parti, e sinceramente non ci contavamo neanche più, finché ieri non si è fatto vivo al Summer Game Fest 2021 con un trailer che ha confermato la release europea e statunitense entro l'anno.

Che cos'è Lost Ark?

La prima cosa che bisogna sapere su Lost Ark è che ha poco a che spartire con Diablo, nonostante la visuale isometrica possa far pensare diversamente: il titolo Smilegate è più vicino a un MMO tradizionale che a un action RPG incentrato sul loot, sebbene il sistema di combattimento sia assolutamente frenetico e dinamico e il bottino non manchi mai. Il gioco, che sarà pubblicato in occidente da Amazon Game Studios, adotterà la formula free-to-play, benché sia ancora da chiarire l'entità e il peso delle probabilissime microtransazioni che serviranno a sostenere il progetto. Sembrerebbe invece scontata la scelta delle lingue in localizzazione: doppiaggio in inglese; testi in inglese, francese, tedesco e spagnolo, ma niente italiano. Sì, è il 2021 e ancora non localizzano certi giochi in italiano, ma non conoscere l'inglese nel 2021 è altrettanto grave. Conoscete la nostra posizione sulla faccenda, quindi voltiamo pagina.

Lost Ark, un'immagine del gioco.

Per quanto riguarda la storia, Lost Ark è ambientato in un mondo chiamato Arkesia su cui regnano sette divinità, ciascuna in possesso di un frammento del potentissimo manufatto conosciuto come Ark. Il dio onnipotente Regulus, tuttavia, non creò solo Arkesia, ma anche un mondo parallelo, Petrania, in cui hanno prosperato i demoni al servizio di Kazeros, il signore dell'abisso. Quando quest'ultimo tenta l'invasione di Arkesia passando per un varco che saltuariamente collega i due universi, i Guardiani riuniscono l'Ark per seppellire Kazeros sotto un vulcano e respingere i demoni nel loro mondo di origine. A questa guerra segue un periodo di pace che dura 500 anni. Il gioco comincia proprio a questo punto, con un nuovo varco in procinto di aprirsi, il vulcano che imprigiona Kazeros che sta per risvegliarsi e i giocatori, novelli Guardiani di Arkesia, tenuti a trovare i pezzi dell'Ark per salvare il mondo prima che sia troppo tardi.

Lost Ark, un'immagine del gioco.

Il gioco è quindi strutturato come un tipico MMORPG a leveling che strizza l'occhio ai theme park ma contemporaneamente tenta un approccio meno lineare in termini strutturali. I giocatori cominciano dal niente e si fanno strada tra orde di mostri nelle varie mappe, risolvendo le missioni principali e secondarie per accumulare punti esperienza, ottenere nuove abilità e mettere le mani su armi ed equipaggiamenti sempre migliori. La narrativa ha tuttavia un impatto importantissimo sul gameplay. La maggior parte delle missioni principali sono estremamente coreografiche, scriptate in modo cinematografico per coinvolgere i giocatori in vere e proprie battaglie campali, sofisticate sequenze di gameplay che fanno uso dell'inquadratura dinamica per massimizzare la spettacolarità dei momenti più importanti nella storyline. La varietà delle situazioni di gioco, tra combattimenti a bordo di veicoli, armi d'assedio che spostano la visuale in prima persona e rompicapi ambientali da risolvere per proseguire da uno scenario all'altro, fa sì che Lost Ark catturi a lungo l'interesse del giocatore, anche di quello più casual che si divertirà a seguire la storia senza dedicarsi anima e corpo a ogni contenuto.

Lost Ark, un'immagine del gioco.

Chi volesse invece approfondire gli aspetti più GDR del titolo Smilegate, invece, non resterà deluso. Lost Ark prevede un sistema di artigianato basato su specifiche abilità di raccolta e fabbricazione, nonché un sistema di housing che permette di personalizzare non solo il veliero con cui ci si sposta per mare da un continente all'altro, ma addirittura un'intera isola che potremo arredare a piacimento e mostrare agli amici. La componente sociale è relativamente importante: si può comunicare con gli altri giocatori, fondare gilde e formare gruppi con cui affrontare dungeon per pochi avventurieri o raid per squadre molto più numerose. Lost Ark mette i giocatori alla prova con giganteschi boss fin dalle primissime battute dell'avventura, alzando subito la posta e spingendo l'acceleratore sulla spettacolarità del gameplay.

Lost Ark, un'immagine del gioco.

Anche in termini di endgame non dovrebbero mancare i contenuti: il gioco è uscito ormai da tre anni, perciò ha accumulato aggiornamenti su aggiornamenti che saranno probabilmente disponibili al lancio occidentale e che includeranno, tra le altre cose, speciali missioni in cui dovremo cercare e sconfiggere dei mostri particolari un po' come fossimo in Monster Hunter, e un particolare labirinto procedurale che i giocatori dovranno affrontare in condizioni sfavorevoli, un po' come nelle Mitiche+ di World of Warcraft.