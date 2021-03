Martha is Dead: nuovo trailer dal Future Games Show di primavera

In occasione del Future Games Show di primavera, lo sviluppatore italiano LKA e il publisher Wired Productions hanno pubblicato un nuovo trailer di Martha is Dead, horror psicologico in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.

Il filmato dura circa un minuto e torna a mostrare le peculiari atmosfere di questo interessante progetto dagli autori di The Town of Light. Guardandolo non faticherete a riconoscere alcuni paesaggi tipici italiani.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Martha is Dead tratta dalla sua pagina Steam:

Dai creatori di The Town of Light, un thriller psicologico drammatico in prima persona, dai toni cupi e dalle tinte oniriche, un mix di storia, superstizione e disagio psichico. Una morte improvvisa e la violenza della guerra spezzeranno il già precario equilibrio di Giulia lasciando un profondo segno nella sua vita.

Ambientato nel 1944 nella campagna toscana a sud della "Linea Gotica" durante la ritirata dell'esercito tedesco e l'avanzata degli alleati.