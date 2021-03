DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part 2, la recensione: la resa dei conti finale

Non servono ovviamente tutorial o particolari introduzioni: indossata nuovamente la pesante corazza del protagonista, il DLC ci butta direttamente nella mischia, com'era lecito immaginarsi, lanciandoci addosso tutto ciò che ha e anche qualcosa in più, per una sfida che abbiamo trovato del tutto simile a quella del primo The Ancient Gods, ugualmente focalizzata sulle arene ma con uno scontro finale che avrebbe meritato più attenzione.

Cimentarsi con la recensione di DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part 2 mette inevitabilmente un po' di tristezza, visto che la seconda e ultima espansione dello spettacolare sparatutto di id Software chiude la saga del DOOM Slayer e saluta l'affascinante lore costruito attorno al guerriero immortale... almeno per il momento.

Struttura

DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part 2, un'immagine del protagonista.

La campagna di DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part 2 si divide anch'essa in quattro capitoli, per una durata inferiore alle quattro ore laddove non ci si blocchi su determinati scontri. Accettato il guanto di sfida del Signore Oscuro al termine di The Ancient Gods - Part 1, il DOOM Slayer deve trovare un modo per raggiungere l'Inferno e porre fine una volta per tutte a questa storia.

La prima cosa che si nota nel design dei livelli è la sostanziale riduzione delle sezioni platform, che probabilmente il grosso dell'utenza non aveva apprezzato nella prima espansione. Ci sono ancora dei percorsi che bisogna completare bilanciando al meglio doppio salto, doppio scatto e arrampicata, peraltro con l'aggiunta di una funzionalità extra della doppietta che permette di agganciarsi a determinati appigli, e spesso risultano ugualmente frustranti. La differenza, come detto, è che sono molti di meno.

DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part 2, una sequenza di salto e arrampicata.

Ci si concentra sui combattimenti, dunque, in contesti un po' diversi dal solito. Il primo scenario vanta paesaggi piuttosto ampi, sebbene alla fine dei conti le velleità esplorative vengano ridotte al minimo, mentre una volta varcata la porta degli inferi la situazione si fa differente e ci sono almeno un paio di scorci davvero evocativi che in qualche modo controbilanciano l'aspetto generico e ampiamente già visto di molte zone.

È interessante notare come l'impostazione in stile orda che caratterizzava il primo The Ancient Gods sia stata consolidata e legittimata in questa seconda espansione, attraverso l'introduzione di "interruttori" che danno il via alle ondate, chiudendo contestualmente i confini del campo di battaglia con delle barriere, e che volendo possono essere attivati due volte per ottenere premi extra.