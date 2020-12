Medal of Honor: Above and Beyond, le modalità multiplayer in un nuovo trailer

Medal of Honor: Above and Beyond presenta oggi un trailer dedicato alle modalità multiplayer incluse in questo nuovo episodio della celebre serie sparatutto, creato esclusivamente per la VR.

Disponibile a partire dall'11 dicembre su PC, Medal of Honor: Above and Beyond segna il ritorno di un franchise storico con un capitolo ambientato anche stavolta durante la seconda guerra mondiale.

Sviluppato dagli esperti di Respawn Entertainment, il gioco vanterà una corposa campagna in single player che verrà però affiancata appunto da una serie di contenuti a base multiplayer competitiva, come si vede nel video.

L'esperienza in realtà virtuale sarà compatibile con i visori Oculus, HTC Vive e Valve Index, e promette di offrire un coinvolgimento inedito nell'azione: uno dei punti fermi che il team di sviluppo ha stabilito per questo nuovo Medal of Honor.

Le modalità multigiocatore si svolgono su numerosi siti in tutta Europa e dispongono di modalità competitive, in cui dovrai combattere da solo o in squadra oppure potrai persino piantare e far esplodere in tempo degli esplosivi.