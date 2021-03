Nascence, il provato

Abbiamo provato Nascence con grande curiosità, lasciando che il gioco ci conducesse nuovamente fra gli splendidi paesaggi della Valle d'Aosta e, in particolare, nel villaggio fittizio di Relune' . È lì che il protagonista dell'avventura, Thomas, deve recarsi per recuperare le ceneri della strega e capire che fine abbia fatto il suo amico Mark, che aveva ricevuto lo stesso incarico.

Fin dalle prime battute, tuttavia, ci si rende conto che qualcosa non va: dove prima c'era un posto vuoto è comparsa una nuova maschera , quella della strega Anna. Sembra che la sua presenza vada di pari passo con una sorta di muffa che aggredisce rapidamente le superfici. Meglio fare in fretta e scoprire dove si trova Mark, prima che accada qualcosa di brutto...

Gli appunti che ci sono stati lasciati indicavano di visitare per primo il museo del villaggio e così, trovata la chiave per accedervi in un capanno, entriamo nell'edificio alla ricerca di qualche indizio utile. Ci sono dei negativi in bella mostra sul bancone all'ingresso, delle maschere misteriose esposte in una sala adiacente e un passepartout che potrebbe senz'altro tornarci utile.

La luna piena si riflette nelle pozzanghere e illumina le strade e le case, ma non abbastanza da rendere inutile l'uso di una torcia elettrica per portare a termine il primo incarico dell'avventura: trovare il generatore principale e attivarlo perché i lampioni di questa località fittizia valdostana si accendano, consentendoci di procedere con le nostre esplorazioni.

Gameplay e puzzle

Nascence, una camera in cui si trovano alcuni enigmi da risolvere.

Perfettamente giocabile con mouse e tastiera, mentre il supporto per il controller risulta ancora parziale in questa demo, Nascence ripropone le meccaniche tipiche delle avventure con visuale in prima persona. È possibile interagire con gli oggetti in maniera molto semplice e aprire l'inventario per utilizzare ciò che abbiamo raccolto al fine di risolvere i puzzle, ma non solo.

I negativi a cui abbiamo accennato prima fanno parte di uno degli enigmi, ad esempio, anche se definirlo tale suona strano: ci verrà chiesto di utilizzare una camera oscura ed effettuare alcune procedure reali per la pulizia della pellicola e il suo sviluppo. Un paio di scatti fanno probabilmente riferimento a porzioni più avanzate dell'avventura, ma uno ci tornerà utile per aprire un certo lucchetto elettronico.

Nascence vanta un sistema di illuminazione molto promettente.

Un altro rompicapo della demo coinvolge invece delle miniature che riproducono le statue presenti in alcune zone del villaggio, e che vanno collocate sui ripiani di un tabellone rispettando la loro posizione reale nella mappa, consultabile non dalle opzioni ma solo visionando il cartellone collocato davanti al museo: un'indicazione di come il gioco provi a stimolarci alla "vecchia maniera", evitando eccessive semplificazioni sul piano dell'interfaccia.

Carino e al tempo stesso carico di valore nostalgico per i videogiocatori l'ultimo enigma, quello a cui si accede inserendo una cassetta nel registratore di un vecchio home computer e facendo partire un'avventura testuale di facile risoluzione ma non per questo meno inquietante. Ottimi spunti: se questo è solo il principio, siamo davvero curiosi di vedere il resto.