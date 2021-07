Nintendo Switch, agosto 2021: i giochi migliori del mese

Agosto 2021 è il mese di No More Heroes 3 su Nintendo Switch, ma arrivano anche Shadowverse: Champion's Battle, King's Bounty 2 e Baldo: The Guardian Owls.

No More Heroes 3 è senza dubbio uno dei giochi più interessanti di agosto 2021 su Nintendo Switch: la serie action di Suda51 si prepara a tornare in grande stile e il sicario Travis Touchdown è impaziente di dimostrare ancora una volta tutte le sue straordinarie abilità. Non si tratta tuttavia dell'unica uscita di peso del mese: ci sono anche il card battler in stile anime Shadowverse: Champion's Battle, l'RPG con combattimenti strategici King's Bounty 2 e infine l'avventura tutta italiana Baldo: The Guardian Owls, che si ispira in maniera palese alle opere dello Studio Ghibli.

Shadowverse: Champion's Battle Shadowverse: Champion's Battle, i protagonisti del gioco in una posa plastica. In uscita il 13 agosto Tratto dal celebre anime, Shadowverse: Champion's Battle porta su Nintendo Switch un card battler arricchito da un impianto narrativo coinvolgente, in cui vestiamo i panni di uno studente della Tensei Academy che si cimenta per la prima volta con il gioco di carte del momento, scoprendo di possedere grandi capacità e di poter sfidare anche i più grandi esperti. Una risorsa necessaria per vincere l'importante torneo che potrebbe salvare il club di Shadowverse dalla chiusura, fra meccaniche strategiche, uno spessore sorprendente, illustrazioni davvero ben realizzate e un grado di sfida che fin dalle prime battute non si accontenta di presentarci match banali: per vincere dovremo imparare da subito a fare le mosse giuste.

King's Bounty 2 King's Bounty 2, le truppe pronte a muoversi. In uscita il 24 agosto Nuovo episodio per la celebre serie RPG, King's Bounty 2 promette di affascinarci con una storia inedita, nemici completamente nuovi, uno sfaccettato sistema di fazioni e una ricca struttura open world che rappresenta le peculiarità del regno di Antara, piombato nel caos per via di una guerra interna per l'indipendenza delle contee. Con i banditi che imperversano per le strade e nuove minacce provenienti da dentro e fuori i confini, dovremo controllare un coraggioso condottiero determinato a riportare l'ordine, gestendo le sue truppe nell'ambito di un sistema di combattimento a turni, prendendo decisioni difficili e assaporando l'epicità tipica della saga.

Baldo: The Guardian Owls Baldo: The Guardian Owls vanta uno stile grafico ispirato ai lavori dello Studio Ghibli. In uscita il 27 agosto Baldo: The Guardian Owls è il nuovo titolo dello studio italiano NA.P.S. Team, gli autori del classico Shadow Fighter per Amiga e della serie Gekido. Parliamo però in questo caso di un'avventura ispirata alle atmosfere e ai meccanismi di The Legend of Zelda, mentre dal punto di vista grafico i riferimenti ai lavori dello Studio Ghibli sono evidentissimi. Nei panni del giovane Baldo, un ragazzino dal cuore puro scelto dal destino per portare a termine un importante incarico, dovremo muoverci all'interno di un ampio open world in cel shading, completare enigmi ambientali, affrontare nemici sempre più pericolosi e svelare i segreti di un mondo tanto affascinante quanto insidioso.

No More Heroes 3 In uscita il 27 agosto Travis Touchdown, l'infallibile sicario creato da Suda51, torna per una nuova, folle avventura in No More Heroes 3. Disponibile dal 27 agosto solo su Nintendo Switch, il gioco riprende la formula dei precedenti capitoli, arricchendo però l'open world esplorabile di dettagli e contenuti, aggiungendo ulteriori sfaccettature al gameplay e non rinunciando in alcun modo allo spirito fuori di testa che da sempre caratterizza la serie. Gli avversari di Travis in questo caso saranno infatti dieci supereroi alieni determinati a conquistare il nostro pianeta sotto la guida di Jess-Baptiste VI, per gli amici FU. Dovremo dunque combattere contro le orde di extraterrestri fino a sfidare questi potenti boss, uno più strambo dell'altro, e scalare la classifica dei guerrieri più forti dell'universo.