Nintendo Switch, i giochi migliori di luglio 2021

C'è poi il promettente Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, nuova esperienza jRPG nel mondo dell'hunting game Capcom, che questo mese porta su Switch anche la raccolta The Great Ace Attorney Chronicles. Le altre uscite includono NEO: The World Ends With You e l'originale Pokémon Unite, che unisce per la prima volta il mondo dei MOBA e quello dei Pokémon.

Quali sono i giochi migliori in uscita a luglio 2021 su Nintendo Switch ? Il primo nome che viene in mente è quello di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, remaster di uno dei capitoli meno noti della serie, ambientato letteralmente fra le nuvole e dotato di un sistema di combattimento davvero interessante.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin racconta la storia di un giovane rider alle prese con una missione difficile ma importante, trasportare un prezioso uovo di Rathalos . La creatura che nascerà sarà la pericolosa bestia della profezia? Per scoprirlo dovremo viaggiare attraverso scenari ampi e suggestivi insieme a un affiatato gruppo di compagni che ci assisteranno durante le situazioni più difficili.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD può contare in questa nuova edizione sui 1080p e i 60 fps , nonché sull'indubbio fascino di una storia che vede Link alle prese con la città di Oltrenuvola e con altri scenari suggestivi, da raggiungere in groppa all'uccello Solcanubi, affrontando nel frattempo avversari man mano più coriacei, da sconfiggere colpendo i loro punti deboli mentre imbracciamo spada e scudo.

La serie action RPG di Square Enix torna dopo ben tredici anni con NEO: The World Ends With You, forte di una grafica in cel shading in grado di rendere efficacemente omaggio allo stile originale del gioco e di consegnarci una Shibuya viva e colorata, che fa da sfondo alle nuove avventure di un gruppo di personaggi coinvolti in una sfida potenzialmente mortale: il Gioco dei Demoni.

Capaci di percepire orde di pericolose creature che si muovono su di un piano parallelo della realtà, i Rumori, i protagonisti di NEO: The World Ends With You dovranno affrontare sette giorni di frenetici combattimenti, utilizzando abilità speciali e bonus donatigli dal ricco contorno di oggetti sbloccabili fra le strade del celebre quartiere di Tokyo.