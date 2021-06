Alchemy Stars, la recensione di un gacha RPG con combattimenti particolari

È ormai difficile trovare cose nuove da dire sugli RPG gacha per piattaforme mobile, ma questa recensione di Alchemy Stars potrebbe mettere in risalto un titolo che, sebbene non proprio originale, risulta comunque molto curato, forse tra i migliori del genere usciti in questi mesi.

Il problema è che questa tipologia di giochi ha raggiunto la saturazione ormai da tempo e per chiunque non sia un grande appassionato di gacha è difficile che abbia ancora qualcosa da dire, a prescindere dalle qualità intrinseche che comunque sono facilmente rilevabili in questo titolo di Tourdog Studios pubblicato, manco a dirlo, da Tencent.

C'è un notevole studio dietro Alchemy Stars, e una cura in ogni suo aspetto che emerge chiaramente già dopo qualche minuto di prova, dopo un'introduzione anime di ottima fattura, schermate 2D veramente molto piacevoli che mostrano un character design tra i migliori visti di recente in questo tipo di giochi e un sistema di combattimento che prova a mettere in campo qualcosa di originale e diverso dalla massa.

Alchemy Stars racconta la sua storia attraverso piacevoli dialoghi e schermate 2D semi-animate

Peccato che comunque tutto tenda a diventare uguale alle decine e decine di altri giochi simili, una volta che si innescano i soliti meccanismi alla base dell'RPG gacha: il combattimento, seppure originale, soccombe di fronte alla necessità di ricorrere al grind per avanzare, cosa che innesca inevitabilmente l'utilizzo dell'auto-play che a sua volta rende vano qualsiasi tentativo di rendere coinvolgenti gli scontri.

Il gacha si appoggia al solito drop rate che prevede percentuali di possibilità bassissime per i personaggi di alto livello, sebbene almeno introduca un sistema di incremento automatico dopo una cerca quantità di fallimenti, ma la sensazione di trovarsi dentro a un'enorme trappola per micro-transazioni è difficile da scrollare di dosso. Come spesso accade per i giochi che appartengono a generi fortemente codificati, bisogna entrare in un'ottica particolare per valutare Alchemy Stars in maniera più equilibrata: paradossalmente c'è da essere meno imparziali per poter scorgere meglio i suoi aspetti positivi, ma questo rappresenta già una prima importante scrematura, perché tutti coloro che non possono sopportare (anche giustamente) le derive deteriori di questo genere difficilmente potranno prenderlo in considerazione.