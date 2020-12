Oculus Move, il fitness tracker ufficiale per i visori Quest

Oculus Move è un'applicazione gratuita per l'ecosistema di visori Oculus Quest , rilasciata con l'update che ha abilitato i 90 Hz per il recente e conveniente Quest 2, che non ha nulla di ludico, ma si interfaccia con i giochi andando a rappresentare un elemento portante di un futuro su cui Mark Zuckerberg e la sua piattaforma Facebook puntano con forza. Parliamo di cambiare le abitudini quotidiane delle persone sfruttando la potenza immaginifica della realtà virtuale , capace di trascinarci in un mondo in cui uno squat può salvarci la vita.

L'evoluzione del fitness

Per far sì che la quotidianità si faccia virtuale, dall'offerta dei visori non può mancare proprio nulla, a partire dai videogiochi per arrivare al fitness casalingo che rappresenta un'importante risorsa per chi non ha tempo o voglia di affrontare le complicazioni delle palestre. Tra l'altro queste restano chiuse a causa di una pandemia che ha evidenziato l'importanza dell'attività fisica per evitare problemi dovuti ad uno stile di vita sedentario imposto dagli eventi.

Da qui l'importanza di tecnologie che oltre a distrarci, ci costringono a fare un po' di movimento, proprio come la realtà virtuale. Il tracking dei movimenti in funzione dell'allenamento è una pratica consolidata da tempo, a partire dai primi esperimenti su Wii per arrivare alla seconda versione del Kinect, ma un piccolo schermo non può sostituire di certo un parco o una montagna e non ha la forza di convincerci di non essere nel mezzo del nostro salotto.

Ma con un visore in testa le cose cambiano. Titoli come Beat Saber, forti di un'immaginario fantascientifico trascinante, riescono a fondere gioco e movimento in modo convincente, trasformando la fatica in sfida e divertimento. Le impostazioni ci permettono di ridurre lo sforzo al minimo, oltre a rendere questi giochi accessibili a tutti, ma senza schivate e piegamenti sulle game Pistol Whip perde anche parte del divertimento. Non ci sono molte strade invece per rendere meno faticoso The Thrill of the Fight che sottopone le spalle a uno sforzo intenso, sfruttando l'intensità di un'ottima simulazione di boxe per tenerci incollati al visore.