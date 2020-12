Pokémon Spada: doveva essere uno scherzo, invece Zacian è diventato il nome di un bambino

Pokémon Spada e Scudo potrebbero aver segnato per sempre l'esistenza di un nuovo essere umano, considerando che lo zio, grande giocatore della serie, ha suggerito per scherzo di dargli il nome Zacian e l'idea è stata accolta con entusiasmo.

Il fatto è che i genitori del bambino a quanto pare non hanno capito che il nome si riferisce a una creatura di Pokémon Spada e Scudo, in particolare un grosso canide con una spada in bocca, cosa che forse potrebbe aver fatto vedere la questione in un'ottica diversa, andiamo con ordine.

Come raccontato dall'utente "Bladehuraska" su Reddit, il giocatore in questione si trovava in macchina, durante una vacanza in famiglia, nel momento in cui si è trovato in mezzo alla discussione sul nome da dare al figlio appena nato della sorella, ovvero il suo nipote neonato.

La discussione verteva su nomi originali che iniziano con la lettera "Z": "Per pura coincidenza, stavo giocando Pokémon Spada su Nintendo Switch e sempre per caso ho catturato in quel momento Zacian con una quick ball, così ho suggerito che Zacian è un nome figo, significa spada in giapponese" (mentendo, ovviamente).

La proposta è stata accolta con entusiasmo da tutta la famiglia e così il bambino è stato chiamato Zacian. Fatto il danno, ora si tratta di raccontare la verità ai genitori del neonato: il programma, riferisce l'utente in questione, è svelare la verità per Natale, insieme a dei regali a tema Pokémon per il piccolo. Si tratterà dunque di vedere quale sarà la reazione dei genitori quando emergerà il fatto che Zacian è un pokémon e che oltretutto non significa spada, ma è semplicemente un gioco di parole derivato da Za + cyan, ovvero il colore dominante della creatura.