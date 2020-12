Cyberpunk 2077: gli scatti di Demis Virtual Studio "risollevano" la versione PS4

Cyberpunk 2077 non è, su console di vecchia generazione, il gioco che i fan si aspettavano. Ne abbiamo discusso molto in questi giorni e oramai è "deciso": graficamente è un pessimo gioco. Eppure, con un po' di maestria, è possibile ottenere dei buoni scatti all'interno della versione PS4. Lo dimostra Demis Albertacci con le fotografie che ha condiviso con noi e tramite il suo profilo Instagram Demis Virtual Studio, dedicato al photomode nei videogame.

Demis Virtual Studio spiega che "la scelta di realizzare questa gallery su PS4 standard nasce dalla voglia di sposare l'immaginario di cyberpunk nonostante questo fosse il mio unico mezzo possibile. Niente PC e niente console di nuova generazione. Ero perfettamente cosciente che mi sarei trovato davanti ad una versione graficamente sottotono, ma l'eccitazione di far parte di questo mondo parallelo non ha sentito ragioni."

"Quello che vedete è un resoconto di circa 12 ore gioco in cui ho cercato il bicchiere mezzo pieno, ricercando ambienti in cui la grafica possa essere ancora valida sulla ps4, questo è il motivo per cui la maggioranza delle immagini sono realizzate in interni."

"Nonostante una grafica che pecca di dettaglio e nitidezza, il mondo creato da CD Projekt rimane suggestivo anche sulle vecchie console, regalandoci atmosfere da sogno. Più di qualche volta, mi sono emozionato nell'attivare il photomode, ritrovandomi in location degne dell'immaginario fantascientifico nato da William Gibson. Purtroppo a causa dei numerosi crash ho deciso di sospendere questa avventura a Night City ma con la voglia infinita di ricominciarla su PS5, non appena sarà disponibile la patch per le nuove console."

Potete raggiungere la pagina Instagram Demis Virtual Studio a questo indirizzo. Qui sotto, invece, potete vedere alcuni scatti dedicati all versione PS4 di Cyberpunk 2077 .